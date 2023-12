Destaques da história

Rafael Nadal "a viver com dores e analgésicos desde 2005

Toni Nadal diz que o sobrinho espera regressar da lesão na anca na Taça Davis

A Espanha joga contra a Alemanha em Valência de 6 a 8 de abril

Toni diz que o jogador tem estado em constante sofrimento desde 2005

Mas o nível de intensidade que Nadal traz para o seu jogo tem um custo.

Tanto que o 16 vezes vencedor de Grand Slams trocaria alguns dos seus títulos por um pouco menos de sofrimento, de acordo com o seu tio Toni - o homem que mais contribuiu para moldar a carreira do jogador, para além do próprio Nadal, claro.

Nadal tem "vivido com dores e analgésicos desde 2005", disse Toni na quinta-feira na conferência Congreso Murcia Sport & Business em Múrcia, Espanha.

"Por esta razão, ele considera o seu bem-estar acima das vitórias e muitas vezes disse-me que gostaria de ganhar menos em troca de ter menos dores".

"O que é que me apetece fazer, basicamente? É muito simples."

Problemas significativos de lesões

As lesões têm sido, de facto, uma constante para Nadal, apesar de este ainda se encontrar atualmente em segundo lugar, atrás de Roger Federer, na classificação dos Grand Slams masculinos. E, num feito que talvez não tenha paralelo, ganhou o Open de França 10 vezes.

Os joelhos de Nadal têm sido os culpados mais frequentes, mas os pés, as costas, o pulso e os tendões também lhe causaram problemas de lesão significativos.

Também foi submetido a uma cirurgia ao apêndice em 2014 e uma lesão na anca sofrida nos quartos de final do Open da Austrália contra Marin Cilic há dois meses atrás custou realisticamente ao jogador de 31 anos um lugar na final em Melbourne.

Posteriormente, Nadal desistiu tardiamente de um torneio em Acapulco no mês passado e depois retirou-se de Indian Wells e Miami, os dois maiores eventos combinados fora dos Grand Slams.

"Com o passar do tempo, porque se tem mais sucesso em terra batida, relva e em recintos fechados, também se começa a fazer a agenda um pouco mais em função disso."

A Taça Davis na mira

Nadal revelou na sua autobiografia que um problema congénito no pé, em 2005, quase lhe pôs fim à carreira - aos 19 anos - e Toni disse que isso levou a uma série de complicações.

"O especialista a que fomos disse-nos que a carreira do Rafael estava praticamente terminada", disse Toni. "Bem, em 2005 o Rafael teve de viver constantemente com dores. A partir dessa altura, muitas vezes não conseguíamos terminar os treinos.

"Muitas vezes - quase sempre - tinha de tomar um analgésico, porque as dores iam piorando à medida que os jogos iam decorrendo.

"Por causa de umas palmilhas que começou a usar, que resolveram o problema do pé, começou a ter problemas no joelho, nas costas e noutras partes do corpo."

Mas Nadal sempre encontrou uma forma de recuperar das suas doenças e, desta vez, espera estar pronto para os quartos de final da Taça Davis contra a Alemanha, em Valência, de 6 a 8 de abril. Na quarta-feira, Nadal esteve a nadar num esforço para ajudar à sua recuperação.

A eliminatória é disputada em terra batida, a superfície mais suave para Nadal e aquela em que ganhou tudo - conseguindo o inédito 10º título do Open de França em 2017, depois de derrotar Stan Wawrinka.

Se Nadal - 22-1 em singulares na Taça Davis, perdendo apenas para o antigo n.º 5 do mundo Jiri Novak - jogar, será a sua primeira participação em casa na competição, que em breve será renovada, desde 2013.

"Falei com ele e o seu objetivo é jogar", disse Toni. "Obviamente, nós, ou melhor, ele, veremos como está. Se ele estiver recuperado, então certamente ele vai jogar."

Toni deixou de viajar com o sobrinho no ano passado e agora passa a maior parte do tempo a trabalhar na academia de Nadal, na cidade natal da família, Manacor, em Maiorca.

"Não falo com ele diretamente sobre ténis", disse Toni, também diretor do torneio feminino Mallorca Open em junho. "Pergunto-lhe como está, como um tio pergunta, porque quero que tudo corra bem para ele".

O tio continua a acompanhar o jogo e está convencido de que o sobrinho é o homem a derrotar no saibro esta época, apesar da lesão na anca.

"Ainda não lhe perguntei, mas acho que ele tem expectativas máximas. No ano passado, as coisas correram-lhe muito bem. No ano anterior... até ter contraído a lesão, as coisas correram-lhe muito bem no saibro", disse Toni, referindo-se à lesão no pulso que obrigou Nadal a abandonar o Open de França de 2016 logo na primeira semana.

"Não creio que haja qualquer razão para pensar que este ano não vai correr tão bem. Cada ano é mais difícil, é a realidade. Mas acho que esse ano, na minha opinião, o cara número 1 para ter uma boa temporada no saibro é o Rafael."

"Minha vida é boa", disse ele. "Obviamente, estou a fazer algo diferente, mas é bom. Tive a sorte de me divertir quando estava em Roma, na Austrália, em Londres ou em Nova Iorque, mas também tive a sorte de me divertir na vida quando estava em Maiorca ou, como hoje, em Múrcia."

