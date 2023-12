Rachel Bilson responde às críticas de Whoopi Goldberg sobre ela no programa "The View

A estrela de "O.C." ficou a saber dos comentários de Goldberg no episódio de quinta-feira de "The View", durante o qual os produtores reproduziram uma parte do podcast "Broad Ideas" de Bilson, onde ela comentou que acharia a falta de experiência sexual de um potencial namorado "um pouco estranha" se ele estivesse na casa dos quarenta.

"Eu não entendo. Para mim, se ele está feliz contigo e tu estás a divertir-te, porque é que te estás a queixar? Goldberg perguntou no talk show "Porque é que isso te diz respeito? Não é da tua conta".

Bilson respondeu numa conversa com a Entertainment Weekly: "Quero dizer que sou fã da Whoopi há muito tempo, por isso, quando vi o slogan de que ela criticou algo que eu disse, é claro que fiquei preocupada".

Ela continuou: "Fazemos deste podcast um lugar muito seguro e aberto para discutir qualquer coisa, e estávamos apenas a conversar. Eu tenho o poder de editar o nosso podcast, e optei por manter a conversa como um todo, porque muitas vezes na vida, dizemos algo, e talvez tenhamos um minuto e reflictamos sobre isso".

Mais tarde, Bilson disse no mesmo podcast que não era justo julgar a vida sexual de uma pessoa.

"O que eu quero dizer é que isso não importa, e talvez no passado eu tivesse olhado para isso [julgando], mas eu não faria mais isso", disse ela. "Deixei claro que não queria parecer crítica, era importante que esse ponto fosse transmitido, não o que eu disse inicialmente".

Concluiu: "Foi um comentário irreverente que estava a fazer a amigos, e depois retirei-o, porque mesmo falando sobre isso agora, penso que não acredito nisso. É por isso que acho que é importante defender e esclarecer".

Fonte: edition.cnn.com