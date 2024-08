- Raças misturadas como o Labradoodle e o Cockapoo, ao contrário de suas contrapartes de raça pura, não possuem, por natureza, uma saúde superior.

Cães de raça mista, muitas vezes chamados de vira-latas, são frequentemente considerados mais saudáveis do que os de raça pura. No entanto, isso nem sempre é verdade para populares cachorros de designer como Labradoodles e Cockapoos. Um estudo publicado na revista "PLoS ONE" mostra que isso é verdade para essas misturas específicas de raças.

Celebridades como o tenista Roger Federer, o ator Chris Hemsworth e a atriz Brie Larson escolheram esses cachorros híbridos Doodle, que são uma cruzamento intencional entre um Poodle e outras raças, como Labradoodles (Labrador Retriever + Poodle Standard), Cockapoos (Cocker Spaniel Inglês + Poodle) e Cavapoos (Cavalier King Charles Spaniel + Poodle Miniatura ou Brinquedo). Esses cachorros são frequentemente elogiados por sua natureza amigável e às vezes, pelos pelos hipoalergênicos.

O número exato desses cachorros na Alemanha é desconhecido, de acordo com estatísticas oficiais, que os classificam como "vira-latas" junto com outras raças mistas. Sites que oferecem filhotes listam numerosos filhotes de Labradoodle, Cockapoo e Cavapoo.

Misturas de raças significam melhor saúde?

Proprietários em potencial de cachorros às vezes escolhem uma raça mista com a expectativa de que seu animal de estimação será menos suscetível a doenças. Vira-latas são frequentemente considerados mais fortes do que os de raça pura devido à sua piscina genética mais diversificada.

Um estudo publicado há uma década na "PLoS ONE" descobriu que cachorros de raça pura são mais propensos a certas doenças do que os vira-latas. Isso provavelmente ocorre porque os de raça pura são frequentemente criados por características específicas, às vezes em detrimento da saúde geral, permitindo que genes prejudiciais se acumulem.

Recentemente, um grupo de pesquisa da Universidade Real de Ciências Veterinárias do Reino Unido investigou a saúde de cachorros híbridos Doodle. Eles questionaram mais de 9.400 proprietários de cachorros sobre 57 problemas de saúde canina comuns. Os dados das misturas foram comparados aos de raças puras como Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel, Labrador Retriever e Poodle.

Analisando a idade, sexo, esterilização e a idade e sexo dos proprietários, os resultados mostraram que em quase 87% das comparações de saúde, não houve diferença significativa entre os cachorros híbridos e suas raças pais.

Considerar mais do que apenas a saúde

A equipe concluiu que não há razão para supor que as misturas Doodle são mais saudáveis do que as raças de onde vêm, pelo menos não estão mais doentes. Outros fatores importantes devem ser considerados ao escolher um cachorro, como se a personalidade e as necessidades da raça ou mistura de raças se adequam ao seu estilo de vida, e se o filhote vem de um criador confiável.

