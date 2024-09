- Quince casos de sarampo foram notificados na Saxónia.

Em Saxônia, após um surto de sarampo na região de Vogtland no início do ano, apenas mais um caso foi registrado. Isso traz o total para 16 casos, de acordo com as informações mais recentes do Instituto Robert Koch (RKI). Em 2022, Saxônia registrou apenas 2 casos de sarampo.

Em meados de fevereiro, o departamento de saúde de Vogtland relatou um surto significativo de sarampo afetando 12 crianças não vacinadas. Dois casos adicionais foram relatados no início de março. De acordo com os dados do RKI, um jovem de 20 anos no distrito de Bautzen ficou doente em meados de julho.

Em toda a Alemanha, foram relatados 503 casos de sarampo neste ano. Este número não era visto desde 2018, quando havia 496 casos até 9 de setembro e 545 para o ano todo. Em 2023, apenas 79 casos de sarampo foram relatados em todo o país.

Este ano, a Renânia do Norte-Vestfália foi a região mais afetada, com 191 casos, seguida de perto por Berlim, com 91 casos, e Baviera, com 62 casos.

De acordo com os dados do RKI, o sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode levar a complicações graves, especialmente em crianças com menos de 2 anos. Os sintomas incluem febre, olhos vermelhos e uma erupção característica. Após ter sarampo, o corpo desenvolve imunidade. A vacinação é obrigatória para crianças que frequentam lugares como creche, cuidado após a escola ou escola.

