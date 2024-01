Quem é Dylan Mulvaney, defensor dos direitos dos transexuais?

A sua personalidade online é extremamente positiva. Mas quando começou a publicar vídeos patrocinados pela Bud Light, Olay e Nike, as suas contas foram inundadas de ódio anti-trans.

A CNN contactou os representantes de Mulvaney para obter comentários.

As parcerias de marca de Mulvaney desencadearam uma nova onda de ataques anti-trans. Muitos desses críticos - incluindo celebridades e membros do Congresso - fazem uma interpretação errada do género, degradam-na e até a ameaçam nos seus comentários. A sua resposta, até agora, tem sido ignorá-los, mesmo quando a retórica odiosa aumenta.

Mulvaney tornou-se uma estrela do TikTok na era da pandemia

Mulvaney começou sua carreira no teatro, fazendo turnês pela América do Norte como um dos principais membros do elenco do musical de sucesso "The Book of Mormon". Mas em 2020, quando a pandemia cancelou a maioria dos eventos presenciais, Mulvaney voltou-se para o TikTok. Ela postou clipes alegres e informativos sobre sua vida como uma pessoa queer.

Depois de cultivar um número considerável de seguidores durante a pandemia, Mulvaney se assumiu como uma mulher trans em março de 2022. Ela estava "assustada e um pouco envergonhada por se considerar de volta ao binário", disse ela aos fãs - ela havia se assumido como não binária antes durante a pandemia - mas acabou percebendo que queria "honrar aquela criança interior" que sabia há anos que ela era uma menina.

Assim começou a sua série do TikTok "Days of Girlhood", na qual documentou quase todos os dias da sua transição, desde a sua experiência com a terapia de substituição hormonal, ao ódio dos opositores anti-trans e aos resultados da sua cirurgia de feminização facial, ou FFS.

Outros momentos notáveis incluem o dia 221, em que Mulvaney entrevistou o Presidente Joe Biden para o Now This News e perguntou a Biden se apoiava o direito dos estados a proibir os cuidados de saúde de afirmação do género. Ele disse-lhe que não apoiava, citando o seu falecido filho, o então Procurador-Geral de Delaware, Beau Biden, que defendia medidas que protegessem os residentes trans de Delaware. E no dia 279, um dia antes da cirurgia, ela disse que foi vítima de doxxing, ou seja, um espetador divulgou seu endereço residencial na internet sem seu consentimento.

Em março, comemorou o dia 365 com uma atuação ao vivo no Rainbow Room do Rockefeller Center, tendo as receitas sido doadas ao Trevor Project, uma organização LGBTQ de prevenção do suicídio.

Parcerias com grandes marcas atraem a ira anti-trans

Com a sua crescente popularidade online, Mulvaney começou a fazer parcerias com grandes marcas, incluindo a Kate Spade, a empresa de desodorizantes naturais Native e a linha de produtos para o cabelo Olaplex. Mas um breve anúncio digital para a Bud Light fez com que alguns fãs da marca lhe lançassem um dilúvio de ódio anti-trans.

No clipe, filmado pouco depois de ter celebrado o dia 365, Mulvaney brincou dizendo que não sabia o que era o March Madness, mas que planeava apreciá-lo com uma lata de Bud Light. A marca também lhe enviou uma lata personalizada com a sua cara.

O patrocínio da Bud Light a Mulvaney levou alguns críticos anti-trans a pedir um boicote à marca. Kid Rock filmou-se a filmar caixas de cerveja, terminando o seu vídeo com "f**k Bud Light e f**k Anheuser-Busch". O deputado do Partido Republicano Dan Crenshaw, do Texas, chamou o anúncio de "estúpido" num vídeo do Instagram em que disse que iria "deitar fora todas as Bud Light no frigorífico", apenas para abrir o mini-frigorífico da sua garagem e não encontrar latas de Bud Light. No entanto, havia várias cervejas Karbach no frigorífico, uma marca que pertence à Anheuser-Busch, a empresa-mãe da Bud Light. O Daily Beast escreveu que as tentativas de boicote de Crenshaw "falharam".

Numa declaração a agências como a Rolling Stone e o Buzzfeed, a Anheuser-Busch disse no início deste mês: "A Anheuser-Busch trabalha com centenas de influenciadores em todas as nossas marcas como uma das muitas maneiras de se conectar autenticamente com o público em vários grupos demográficos. De tempos a tempos, produzimos latas comemorativas únicas para os fãs e para os influenciadores da marca, como Dylan Mulvaney. Esta lata comemorativa foi um presente para celebrar um marco pessoal e não está à venda para o público em geral."

A Bud Light não publica na sua conta do Instagram desde antes de Mulvaney ter partilhado o seu anúncio a 1 de abril.

Um ódio anti-trans semelhante seguiu-se depois de Mulvaney ter publicado um anúncio para a Nike este mês. A marca de roupas esportivas respondeu com um comentário em uma de suas postagens recentes no Instagram que não contém nenhuma imagem de Mulvaney depois que inúmeros usuários do Instagram inundaram a seção de comentários com negatividade em relação a Mulvaney.

"Vocês são uma componente essencial para o sucesso da vossa comunidade! Agradecemos comentários que contribuam para uma discussão positiva e construtiva", escreveu a Nike no comentário, afixado no topo da publicação. "Sejam simpáticos (emoji de coração) Sejam inclusivos (emoji de coração) Encorajem-se uns aos outros (emoji de coração)."

Mulvaney também apareceu recentemente num anúncio do TikTok para a Olay, o que levou alguns utilizadores anti-trans a pedir um boicote à marca.

A reação também atraiu algumas figuras de alto nível, incluindo Howard Stern e Rosie O'Donnell, para falar em apoio a Mulvaney. "Desde que não esteja a fazer mal a ninguém, estou na sua equipa", disse Stern durante um episódio do seu programa de rádio Sirius XM.

O vitríolo dirigido à estrela do TikTok é apenas o mais recente de uma tendência crescente de ódio dirigido a pessoas queer e trans nos EUA. Dados da ACLU mostram que, a partir de 3 de abril, um número recorde de projetos de lei anti-LGBTQ foi introduzido este ano - 417 em 2023, em comparação com 180 projetos no ano passado - e muitos deles visam jovens trans tentando acessar cuidados de saúde de afirmação de gênero. Mulvaney falou sobre como os cuidados de saúde de afirmação de género que recebeu "trouxeram-lhe muita paz" e deveriam estar mais amplamente disponíveis para as pessoas trans que os procuram.

Mulvaney diz que tenta ignorar o ódio anti-trans

Numa entrevista à Rolling Stone na semana passada, Mulvaney disse que, embora tenha tentado dar uma oportunidade aos seus críticos anti-trans, apercebeu-se de que as suas posições estavam enraizadas em "puro ódio".

"Agora estou um pouco em paz com o facto de as pessoas terem problemas com a minha transgeneridade ou com a minha alegria", disse à Rolling Stone no início deste mês. "E isso é com elas. Isso não tem nada a ver comigo, e tenho de pensar nas pessoas que admiro e que celebram esta minha versão. Essas são as pessoas que eu deveria estar a ouvir".

Ela publicou uma mensagem mais sucinta nos seus perfis sociais.

"Esta canção pareceu-me adequada, dada a semana que tive", escreveu numa legenda que acompanhava um clip da sua atuação no Dia 365, em que cantou "No One is Alone" do musical "Into the Woods". "Obrigada a todos por me fazerem sentir apoiada, não estou sozinha."

Fonte: edition.cnn.com