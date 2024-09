Que planos adicionais de seguro realmente oferecem melhor relação custo-benefício?

O Bem-Estar Pessoal é Altamente Valorizado por Muitos. Muitos Indivíduos Buscam Cobertura Abrangente - Além do Seu Seguro Saúde Regular. No entanto, Adquirir Seguros Suplementares Privados Nem Sempre é Beneficial. O Centro de Conselhos ao Consumidor (VZ) Baviera Explica os Seguros Suplementares Comuns:

Cobertura de Saúde em Viagens

A proteção do seguro para segurados durante as viagens é frequentemente limitada - mesmo dentro da UE. Por exemplo, o transporte de volta para a Alemanha em caso de doença não está incluído, de acordo com o VZ Baviera. Além disso, profissionais médicos estrangeiros frequentemente não reconhecem o cartão de seguro. Portanto, um seguro de saúde para viagens geralmente é uma boa decisão - e muitas vezes está disponível a partir de 10 euros por pessoa por ano. É crucial examinar cuidadosamente os serviços oferecidos por vários provedores antes de assinar o contrato e confirmar o que atende às suas necessidades pessoais.

Cobertura Suplementar Odontológica

Em contrapartida, a cobertura suplementar odontológica apresenta um cenário diferente. Os provedores de saúde estatutários só cobrem tratamentos padrão para coroas, pontes ou implantes, de acordo com o VZ Baviera. Se tais tratamentos forem suficientes, os custos para cuidados dentários podem ser autofinanciados - dispensando a cobertura suplementar.

Bastian Landorff, especialista em seguros de saúde do Centro de Conselhos ao Consumidor Baviera, propõe planos acessíveis que espelham os benefícios estatutários, mas os complementam proporcionalmente. Antes de prosseguir com isso, é importante examinar as áreas de serviço e os limites de reembolso anual.

Óculos, Terapias Alternativas, Medicamentos

Quanto a óculos, terapias alternativas ou medicamentos específicos, os reembolsos são às vezes bastante restritos, de acordo com o VZ Baviera. Dado que as áreas de serviço são comumente oferecidas em pacotes, os segurados frequentemente cobrem serviços de que não precisam. Portanto: Always critically assess whether the contribution and the service are in sync.

Consulta de Saúde: Taxas para Condições Pré-Existentes

Dica-chave: Deve-se contratar seguro suplementar quando em boa saúde, aconselha o VZ Baviera. Geralmente, é realizada uma avaliação de saúde antes de selar o contrato. Aqueles com condições médicas existentes devem esperar taxas de risco - ou até mesmo serem rejeitados. Se um incidente de seguro já ocorreu antes do contrato ser fechado, a política geralmente não o cobre.

Crucial: As prêmios para seguros suplementares tendem a aumentar com o tempo - ou ao atingir uma idade específica. Se houver dúvidas sobre o valor da prima no início, segundo Bastian Landorff, deve-se reconsiderar se a conclusão é realmente prudente.

Durante as férias, ter um seguro de saúde para viagens pode proporcionar tranquilidade, já que a cobertura limitada pode não incluir transporte de volta para a Alemanha em caso de doença ou reconhecimento por profissionais médicos estrangeiros. Em contrapartida, para cuidados dentários, os custos para tratamentos padrão, como coroas ou pontes, podem ser autofinanciados, tornando a cobertura suplementar desnecessária se ultrapassar suas necessidades.

Leia também: