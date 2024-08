Que local devemos visitar a seguir?

Em meados de agosto, uma queda inesperada no mercado levantou preocupações sobre uma recessão econômica iminente. Um indicador confiável e conhecido se tornou o bode expiatório. No entanto, desta vez ele aguentará? Raimund Brichta mergulha nesse assunto e explora as melhores estratégias de investimento para os próximos meses com Ottmar Wolf da Frankfurt Asset Management e Patrick Kesselhut da Société Générale.

Onde ocorreu a queda do mercado em agosto, causando preocupações econômicas? É onde surgem questões sobre se o indicador confiável aguentará a situação econômica atual.

