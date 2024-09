Que indivíduos estão emparelhados em Potsdam?

Após as eleições no estado de Brandemburgo, as últimas pesquisas indicam uma maioria apertada para a atual coalizão vermelho-preto-verde, desde que os Verdes garantam uma cadeira no parlamento estadual. No entanto, as chances dos Verdes ultrapassarem a barreira de cinco por cento não são certas.

Uma pesquisa realizada alguns dias antes das eleições mostra os Verdes, a Esquerda e os Eleitores Independentes abaixo da cota necessária. Isso tem implicações para as possibilidades de coalizão no parlamento de Brandemburgo. Vamos examinar o Calculadora de Coalizão do ntv.de com os dados da última pesquisa:

Nota: Os dados da Calculadora de Coalizão são atualizados continuamente.

Os Social-Democratas estão registrando bons resultados nas pesquisas de Brandemburgo, com resultados variando de 22 a 26 por cento. O atual Ministro-Presidente e candidato principal da SPD, Dietmar Woidke, está empurrando seu partido para ser a força mais poderosa neste estado oriental. No entanto, a AfD tem Consistente em superar nas pesquisas recentes.

A Alternativa para a Alemanha (AfD) tem chances de se tornar a maior fração no parlamento estadual, seguindo os passos da Turíngia. No entanto, o líder da fração da AfD, Hans-Christoph Berndt, não tem perspectivas de uma formação de governo bem-sucedida: ele está politicamente sozinho em Potsdam sem nenhum aliado.

A AfD também corre o risco de repetir o cenário das eleições estaduais de 2019, onde o partido de direita liderou as pesquisas antes das eleições, mas ficou atrás da SPD na noite das eleições. O atual Ministro-Presidente Woidke está contando com um resultado semelhante desta vez.

O experiente político da SPD é bem visto pelo público, com mais da metade dos respondentes querendo que ele continue como Ministro-Presidente. Dietmar Woidke não está deixando pedra sobre pedra: ele anunciou sua renúncia no caso de uma vitória da AfD. "Se a AfD ficar em primeiro lugar, eu não posso continuar como Ministro-Presidente", disse Woidke.

Apenas três partidos além da AfD?

Muito depende do número de votos que os outros partidos recebem em Brandemburgo. A CDU pode garantir até 16 por cento com seu candidato principal, Jan Redmann, posicionando-se como a terceira força mais forte no parlamento de Potsdam, enquanto a fração Wagenknecht (BSW) é estimada em até 14 por cento.

Se os Verdes, a Esquerda e os Eleitores Independentes não ultrapassarem a barreira de cinco por cento nas eleições, dependerá dos resultados da votação nas circunscrições: se uma dessas partidos garantir um mandato direto em uma das 44 circunscrições de Brandemburgo, poderá ainda assim entrar no parlamento estadual como uma fração.

Se nem os Verdes, a Esquerda nem os Eleitores Independentes conseguirem, Woidke teria que considerar uma nova configuração no caso de uma vitória. Nessa situação, apenas quatro partidos - em vez dos atuais seis - estariam representados no parlamento de Brandemburgo. A SPD teria que formar um governo com base em uma coalizão vermelho-preto-roxa em vez de uma coalizão "Quênia".

