Emergência da Prominência ou No Caminho para a Fama - Que descendentes de figuras influentes conseguiram ter sucesso e quais ficaram aquém em suas carreiras

Filhos de Favoritismo Detestam o Rótulo "Filhos de Favoritismo". Este termo desperta uma "insegurança profunda" neles, como afirmou Zoe Kravitz, filha de Lenny Kravitz e Lisa Bonet. Isso a deixa "triste", concorda Maude Apatow, filha de Judd Apatow e Leslie Mann. "As pessoas estão ansiosas para te derrubar e dizer: Você não pertence aqui", acredita Gwyneth Paltrow, filha de Blythe Danner e Bruce Paltrow.

Paltrow construiu uma reputação como atriz, vencedora do Oscar e alta sacerdotisa do autoamor de Hollywood. No entanto, ela entende que qualquer coisa que sua filha Apple ou seu filho Moses alcançarem no futuro será analisada sob o microscópio "Esses são os filhos de Gwyneth Paltrow e Chris Martin".

Filhos de Favoritismo São Frequentemente Identificados Pelo Nome dos Pais

Desde que o termo "Filhos de Favoritismo" surgiu online há alguns anos, os filhos de pais famosos são frequentemente reduzidos a essas duas palavras. "Favoritismo" deriva da palavra inglesa "nepotismo", que implica favoritismo. Filhos de Favoritismo são indivíduos que se beneficiam ou não dos nomes e conexões de suas famílias no mundo profissional. Assim como, por exemplo, Brooklyn Beckham, que, apesar do nome, não demonstrou muito talento em lugar nenhum e se tornou o alvo de piadas entre analistas de Filhos de Favoritismo. Então, quem conseguiu e quem não? Vamos dar uma olhada.

Lutando:

Brooklyn Beckham, filho de Victoria e David Beckham. Ele deu o seu melhor, tentando como futebolista, modelo e fotógrafo. Seu livro de fotografias foi criticado pelas imagens de elefantes pouco claras. Depois, ele passou para a culinária: sob a bandeira "Cookin' with Brooklyn", ele serve pratos estranhos aos seus seguidores do Instagram, como um sanduíche de queijo. Se ao menos ele tivesse assado os flocos de banana do pai! Pelo menos, ele tem mais de 16 milhões de seguidores, que lhe proporcionam a atenção que um Filho de Favoritismo recebe devido ao nome.

Jaden Smith, filho de Will e Jada Smith. Ele tentou atuar e música como o pai. Apareceu nos filmes do pai "À Procura da Felicidade" e "After Earth", que receberam críticas mistas. Também lançou três álbuns, nenhum dos quais fez sucesso. Seu conselho às crianças para deixarem a escola em vez de obter uma educação lhe rendeu a imagem de um Filho de Favoritismo negativo: uma má influência!

Às Vezes Sob os Holofotes:

Eve Hewson, filha do cantor do U2 Bono Vox e Ali Hewson. Ela atua, mas não como o pai ("Fui expulsa da banda familiar porque era muito entusiasmada"), e teve sucesso modesto. Mas agora ela caminhou pelo tapete vermelho na estreia de "The Perfect Couple" com Nicole Kidman e Liev Schreiber - no filme da Netflix, ela tem um papel importante. Sua carreira está em ascensão!

Lily-Rose Depp, filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp. Ela assinou seu primeiro contrato de modelo aos 16 anos - com Chanel, como a mãe. Depois, ela seguiu o pai no caminho da atuação, aparecendo em algumas coisas e sendo indicada para um prêmio francês César de Atriz Revelação. Ela se opõe à categoria de Filho de Favoritismo: "Talvez você coloque o pé na porta, mas então há muito trabalho a fazer". Nos dias atuais, Depp é mais frequentemente vista nas colunas de fofocas, devido ao seu relacionamento com o rapper norte-americano 070 Shake.

Fazendo um Retorno:

Gene Gallagher, filho de Liam Gallagher e Nicole Appleton. Recentemente, ele apareceu após uma noite selvagem no "Chiltern Firehouse" em Londres, mostrando o dedo do meio para os paparazzi à espera - e parecendo mais com o pai do que nunca. O pai dele está fazendo uma turnê de retorno com o Oasis no ano que vem. Gene e sua banda Villanelle poderiam ser o ato de abertura? "Eles são bons!", disse Liam Gallagher. Gene está cansado do estigma de "filho de favoritismo": "As pessoas dizem para mim, 'Ah, deve ser tão fácil para você montar uma banda.' Não é. Nós ganhamos nossas marcas". Quais são, só ele sabe até agora.

Seguindo os Passos:

Lila Grace Moss, filha de Kate Moss e Jefferson Hack. Ela seguiu os passos da mãe na carreira de modelo, que são bastante impressionantes. Kate Moss foi vista em campanhas icônicas da Calvin Klein, mas também em fotos mostrando-a cheirando cocaína. Uma carreira em montanha-russa que deixou sua marca. Até agora, Lila Grace só fez manchetes com fotos com a mãe - e depois desapareceu no anonimato.

Estrelas em Ascensão:

Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke. A atriz vem fazendo ondas em Hollywood desde seus papéis em "Stranger Things" e "Euphoria". Ela também é elogiada por sua humor sobre seu status de "filha de favoritismo". "Tudo bem se alguém fizer piada com alguém que está em alta", diz Hawke. "Mas isso é um lugar feliz!"

Em Ascensão no Mundo da Moda:

Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford e Rande Gerber. Ela é a cara da mãe e se tornou uma top model como ela. Assistir Kaia na passarela é como uma viagem de volta à era de ouro das supermodelos que Cindy dominou com Tatiana Patitz, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington. Curiosidade: a filha de Christy, Grace Burns, também está na passarela - mas não tão bem-sucedida quanto Kaia Gerber.

Dakota Johnson, filha de Melanie Griffith e Don Johnson. Filha de atriz, pai ator - não é surpresa nenhuma. Dakota ganhou destaque com "Cinquenta Tons de Cinza". Sim, ela ganhou um Razzie de pior atriz em 2016, mas quem se importa? Sua mãe também foi uma "filha de nepotismo" como filha de Tippi Hedren, e Johnson está namorando Chris Martin do Coldplay - ela tem uma história cativante!

Hailey Bieber, filha de Stephen Baldwin e sobrinha de Alec Baldwin. Finalmente, uma mulher Baldwin lidera as paradas - como modelo. Além disso, ela está casada com Justin Bieber e acabou de dar as boas-vindas ao próprio "filho de nepotismo" - o pequeno Jack.

As filhas Kardashian-Jenner: Kim, Khloe e Kourtney (cujo pai era o advogado de O.J. Simpson, Robert Kardashian) e Kendall e Kylie (cujo pai é o ex-atleta olímpico Bruce Jenner, agora Caitlyn Jenner) se tornaram influenciadoras digitais, empresárias, esposas de rappers ou modelos - tudo graças à mãe, Kris. Elas são conhecidas e muito ricas. Esse é o sonho!

Abrindo os Próprios Caminhos:

Jessica Springsteen, filha de Bruce Springsteen e Patti Scialfa. Ela desenvolveu paixão por equitação ainda criança com a ajuda da mãe e se tornou uma excelente amazona. Jessica fez parte da equipe olímpica dos EUA em saltos e ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. Seu irmão trabalha como bombeiro em Nova Jersey - os filhos de Springsteen são todos sobre amar animais e ajudar os outros. Esse é o estilo do Chefão!

Eve Jobs, filha de Steve Jobs e Laurene Powell Jobs. A sorte do mundo está com esses cavaleiros: Eve também monta, embora não tão medalhista, mas com sucesso. Ela também é modelo, assinada pela DNA Models em Nova York. Ela não é tão obcecada por atenção quanto Kendall Jenner ou Hailey Bieber. Uma alma humilde!

Os filhos de nepotismo, como os filhos de Gwyneth Paltrow, estão sempre sob escrutínio, independentemente de seus talentos ou conquistas. Apesar de seu sucesso como atriz e vencedora do Oscar, Paltrow reconhece que Apple e Moses serão julgados sob o microscópio "Esses são os filhos de Gwyneth Paltrow e Chris Martin".

Seguindo a tendência definida pelos pais famosos, Brooklyn Beckham tentou vários caminhos profissionais, desde futebol até fotografia e culinária. Apesar de ter mais de 16 milhões de seguidores, seu talento tem sido tema de debate entre analistas de filhos de nepotismo, assim como as críticas enfrentadas por Brooklyn Beckham.

Leia também: