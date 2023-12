Que cadeia hoteleira tem a força de trabalho mais diversificada?

Como diretora-geral do Hyatt Regency Kolkata (a primeira diretora-geral da Hyatt na Índia), estava a inspecionar uma nova máquina de café.

Dirigiu-se a um homem que trabalhava na cozinha e perguntou-lhe se sabia alguma coisa sobre a limpeza da máquina.

Ele era bengali, mas respondeu em inglês fluente.

Fui ter com os RH e disse-lhe: "Há alguém na cafetaria que fala inglês fluentemente. Talvez devêssemos colocá-lo noutra posição, onde pudesse falar com os clientes'".

Disseram-lhe que ele precisava da flexibilidade da sua posição, porque estava a frequentar aulas nocturnas de TI.

Assim, Leick-Milde conseguiu que ele trabalhasse a tempo parcial no departamento de TI do hotel, para que pudesse ganhar experiência na área que mais lhe interessava.

"Ouvir as pessoas é muito importante", diz ela.

É o tipo de abordagem que resultou no facto de o Hyatt ser regularmente classificado como um dos melhores locais para trabalhar pela revista Fortune.

Também é considerada uma das melhores empresas do mundo em termos de diversidade de contratação - é a empresa de hotelaria mais bem colocada na lista da Fortune.

Porque é que a diversidade compensa

A Hyatt não é a única marca hoteleira que compreende o valor de uma força de trabalho diversificada.

Juan Madera, professor assistente no Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management da Universidade de Houston, afirma que cada vez mais marcas hoteleiras estão a aderir à iniciativa.

"Se nos colocarmos no lugar de um candidato, ao consultarmos os sítios Web das principais marcas hoteleiras, todas elas incluem declarações sobre a diversidade e a sua cultura inclusiva, e há muitos indicadores que mostram que não se trata apenas de palavras", afirma Madera.

Ele aponta para o facto de grupos externos reconhecerem muitas destas marcas pelos seus esforços.

A DiversityInc, por exemplo, inclui a Marriott, a Hilton e a Disney na sua lista de 2016 das 50 melhores empresas em termos de diversidade.

De acordo com Madera, isso faz sentido para os negócios.

"Se olharmos para os clientes nos EUA, temos um país muito diversificado", acrescenta. "Temos uma grande população imigrante e hóspedes e viajantes de todo o mundo.

"Uma força de trabalho que reflicta a base de clientes é um benefício positivo."

Um trabalho que vale a pena manter

Robb Webb, diretor de recursos humanos do Hyatt, afirma que o facto de empregar pessoas de diferentes origens tornou o Hyatt melhor.

"Ao ouvi-los, aumentamos coletivamente o QI da empresa", afirma.

Os números sugerem que os funcionários estão muitas vezes relutantes em sair.

"Ao nível dos directores gerais, o tempo médio de serviço é de cerca de 22 anos, o que é diferente de tudo o que já vi em qualquer indústria em que trabalhei", diz Webb.

O Hyatt também oferece aos empregados um local para exprimirem as suas ambições e queixas através dos Grupos de Recursos Empresariais de Diversidade - reuniões de colegas que partilham uma herança cultural, raça, sexo, idade ou interesse comum e que se orientam mutuamente.

Esta, diz Madera, é outra tendência na hotelaria.

"Tenho visto que, entre os principais intervenientes, existe uma posição formal que supervisiona as políticas de diversidade, quer seja alguém designado para um papel formal, ou por vezes um conselho", observa.

"Estas grandes empresas integram a diversidade nos seus objectivos a um nível estratégico, a um nível empresarial."

À procura de paixão

Webb diz que não está à procura dos candidatos mais experientes, mas sim dos mais apaixonados.

"Ao longo dos anos, os locais de trabalho têm vindo a desvalorizar a humanidade, e eu sou provavelmente parte da razão disso, porque estou nos RH há bastante tempo", afirma.

Webb lembra-se de ter falado recentemente com uma jovem que queria trabalhar numa empresa e que tinha pesquisado e feito um esforço para se candidatar, mas que descobriu que a única forma de se candidatar era online.

Ela disse: "se as pessoas que tomam as decisões de contratação não conseguem olhar-me nos olhos e ver o quanto eu quero trabalhar aqui, as minhas hipóteses são muito reduzidas".

"Foi um momento em que uma grande lâmpada se acendeu para mim, seguido de, 'oh não. Fazemos isso no Hyatt?".

Webb diz que tem estado a experimentar sistemas que sejam mais inclusivos e que tragam de volta o elemento humano ao processo de contratação.

"Pode ser um desafio para implementar", diz ele, "mas temos de encontrar uma solução para contratar hotéis e identificar pessoas de forma diferente do que fizemos no passado".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com