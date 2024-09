Quatro razões que sustentam a adequação de Merz para o cargo de chanceler

Friedrich Merz está prestes a ser nomeado como candidato a chanceler da União, com o apoio de toda a presidência da CDU. O apoio do Ministro-Presidente Hendrik Wüst da Renânia do Norte-Vestfália teve uma influência significativa nessa decisão. Merz tem o direito de preferência para a posição, devido ao seu papel como presidente da partido e da fração, bem como à sua eleição direta como primeiro presidente do partido em sua história. Por outro lado, o Ministro-Presidente da Baviera, Markus Söder, não conseguiu encontrar um político ou associação estadual proeminente do CDU para apoiar sua candidatura. Como resultado, é pouco provável que ele desafie a decisão da presidência do CDU.

Vários fatores contribuem para Merz ser o favorito para a posição.

Em primeiro lugar, o mandato bem-sucedido de Merz como presidente teve um papel significativo. O CDU sofreu uma derrota eleitoral devastadora em 2021, parecendo politicamente enfraquecido, dividido e sem relevância ideológica. Ele teve dificuldade em ultrapassar a marca de 20 por cento nas pesquisas, levando alguns a prever o fim do CDU no estilo da Democracia Cristã italiana. No entanto, a liderança de Merz levou a uma recuperação notável, com o partido vencendo várias eleições estaduais e recuperando sua posição como a maior força política da Alemanha. As frações anteriormente divididas se uniram sob Merz, e ele até liderou a criação de um novo programa partidário além das doutrinas de Merkel. As pesquisas indicam que essa recuperação teve um impacto significativo na União, com o partido alcançando 33 por cento no RTL/ntv Trendbarometer, tornando-o mais forte do que todos os partidos da coalizão do semáforo juntos.

O Homem Certo para a Hora

Em segundo lugar, Merz pode ser o candidato ideal para esses tempos turbulentos. A República Federal teve vários tipos de líderes em sua história, desde figuras patriarcais (Konrad Adenauer), reformadores (Willy Brandt e Gerhard Schröder), mediadores (Angela Merkel) e gerentes de crise (Helmut Schmidt e Ludwig Erhard), até pioneiros (Helmut Kohl) e líderes de transição (Kurt Georg Kiesinger e Olaf Scholz). No entanto, a situação atual na Alemanha requer um reformador - uma pessoa de vontade forte com um forte background econômico.

Para um futuro mais brilhante, um político com foco social ou ambiental e uma personalidade calorosa e acolhedora poderia ser preferível. No entanto, para as circunstâncias graves do país, é necessária uma pessoa séria. Merz representa um novo nível de seriedade na política alemã, inspirando um debate substancial devido às suas posições bem-definidas.

A política alemã foi dominada por muito tempo por giros, insinceridade e correção política, em que institutos de pesquisa enfatizaram a simpatia, muitas vezes negligenciando qualidades como competência, posição, confiança, integridade, seriedade e energia. Com Merz, a elite política agora apoia uma pessoa com qualidades e propensão para levar as coisas a sério em um contexto político.

Enfrentando as Crises do País

Em terceiro lugar, a posição de Merz em relação a dois dos problemas mais prementes da Alemanha - as crises de migração e econômica - o diferencia de seus concorrentes. Esses dois tópicos terão um impacto significativo nas eleições federais. No debate sobre migração, Merz representa uma mudança em relação às políticas de Merkel, influenciando o governo a reconsiderar sua posição sobre migração. No contexto do declínio econômico da Alemanha, Merz, com seu vasto background econômico, pode assumir um papel semelhante ao de Ludwig Erhard, reafirmando a promessa do CDU de prosperidade para todos.

Merz é amplamente percebido como competente e assertivo, diferindo significativamente de Olaf Scholz, que frequentemente enfatiza que a liderança é algo que pode ser encomendado.

Um País Ame

