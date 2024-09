- Quatro jovens presos por cometerem um roubo em vez de irem a um encontro.

O encontro foi marcado através de um aplicativo de namoro, mas o que se seguiu não foi afeto, foi violência: Quatro indivíduos jovens estão sob suspeita de atrair um homem de 57 anos para a estação de Jungfernheide, em Berlim, com a intenção de roubá-lo. Eles são acusados de tê-lo empurrado para o Canal Landwehr, de onde ele conseguiu escapar com grande esforço. Os acusados estão atualmente detidos, como anunciou a procuradoria e a polícia.

Um mandado de prisão foi emitido por um juiz em relação aos crimes de roubo qualificado e lesões corporais graves. Os investigadores suspeitam que esses homens, com idades entre 18 e 20 anos, marcariam encontros com homens gays por meio de uma plataforma de namoro, com a intenção de roubo. Há a possibilidade de que esse grupo tenha cometido crimes semelhantes no passado.

Em 29 de agosto, os homens são acusados de ter levado a carteira, o telefone e o relógio do homem de 57 anos. Após a fuga milagrosa da vítima, as autoridades iniciaram uma caçada aos suspeitos. Com a ajuda de filmagens de vigilância, incluindo das empresas de transporte público de Berlim, os suspeitos foram identificados, como revelou um porta-voz da procuradoria.

As acusações contra os jovens incluem roubo qualificado e furto, já que eles supostamente levaram a carteira, o telefone e o relógio da vítima. Sua história criminal está sendo investigada, já que há suspeitas de que eles tenham cometido crimes semelhantes no passado.

