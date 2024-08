Quatro jovens alemães foram libertados da prisão em Maiorca após mais de um ano de prisão preventiva.

Quatro jovens alemães, supostamente envolvidos em um ataque sexual em grupo, foram libertados sob fiança após mais de um ano de detenção em Mallorca. Isso foi confirmado por uma fonte confiável em Palma, segundo a dpa.

O grupo é acusado de ter coagido uma mulher alemã de 18 anos que encontraram na praia de Ballermann a participar de atividade sexual, ou simplesmente de ter ficado parado sem intervir. De acordo com a polícia, um dos suspeitos teria gravado o incidente em seu telefone em julho de 2023.

Os cinco indivíduos, com idades entre 21 e 23 anos na época, foram detidos em Mallorca sob suspeita de ataque sexual em grupo. Segundo a dpa, eles são do estado da Renânia do Norte-Vestfália, especificamente do distrito de Märkischer Kreis, na região do Sauerland. A Promotoria Pública de Hagen ainda está processando os cinco, como informado na quarta-feira.

Um dos amigos dos turistas alemães foi libertado antecipadamente. Ele conseguiu provar que não teve participação no suposto ataque sexual.

A libertação de todos os suspeitos não significa o fim do caso. As investigações continuarão. Na Espanha, a pena para essas condenações pode chegar a até 12 anos de prisão.

A acusação de ataque sexual em grupo contra os quatro alemães foi um ponto central de sua detenção em Mallorca. Apesar da concessão da fiança, a Promotoria Pública de Hagen continua processando-os, destacando a gravidade da acusação.

