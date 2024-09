Quatro indivíduos sucumbiram a tiros num incidente de tiroteio numa escola secundária americana.

Um tumulto se desenrola em uma escola secundária localizada no estado da Geórgia, nos EUA. Um indivíduo, portando armas de fogo, inicia uma onda de tiros. Este trágico incidente resulta na morte de quatro pessoas e no ferimento de nove indivíduos. As autoridades locais prendem um suspeito envolvido no incidente. A CNN noticiou o fato, mencionando o suspeito como um jovem homem, mas ainda não há confirmação se ele é estudante da escola secundária.

Após a transmissão da CNN, o número de feridos relatados chega a cerca de 30 vítimas, de acordo com os relatórios da polícia. Em contrapartida, a MSNBC anunciou inicialmente duas mortes e quatro feridos.

A situação permanece confusa

O xerife do condado de Barrow, Jud Smith, compartilha que pode levar alguns dias para obter detalhes sobre o que aconteceu e por quê. Devido à confusão contínua, ele não revela o estado atual das vítimas. Por volta das 9h30min, horário local, foram feitos chamados urgentes e a situação de um atirador ativo foi relatada. Um estudante, falando com estações de TV locais, confirmou ter ouvido vários tiros enquanto ia para a biblioteca da escola. A Casa Branca confirmou oficialmente que o presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado do incidente.

A cidade tranquila de Winder, localizada a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Atlanta, abriga cerca de 1.900 estudantes que frequentam a Escola Secundária Apalachee, de acordo com as estatísticas do conselho escolar.

Infelizmente, nos EUA, episódios violentos envolvendo armas de fogo são assuntos recorrentes. Há uma abundância de armas de fogo, o que as torna facilmente acessíveis. Após incidentes de maior escala, como os que ocorrem em escolas, supermercados, boates ou grandes aglomerações, as discussões giram em torno da legislação de controle de armas mais rigorosa. No entanto, independentemente das discussões, as reformas bem-sucedidas permanecem elusive. O endurecimento das leis de armas nos EUA tem sido bloqueado pelos republicanos por anos.

Tiros ecoaram pela escola secundária, causando pânico entre os estudantes. Os oficiais da lei responderam à situação, orientando todos a evacuar o prédio após os relatos de tiros.

