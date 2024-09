- Quatro décadas de juventude perpétua: o vocalista Gold luta com a passagem do tempo

"Caramba, é louco, não é? Não está ao nosso alcance, completamente dependente de coincidências. É como uma intervenção divina acontecendo conosco," compartilhou Mariano Gold, vocalista da Alphaville (70), com a Agência de Notícias da Alemanha. Recentemente, mais de cem mil usuários do Tiktok têm utilizado um pedaço dessa música atemporal para seus clipes curtos - geralmente acompanhados por trechos emocionais de suas vidas.

"'Forever Young' ressoa com as pessoas em uma variedade de situações: aniversários, casamentos ou até mesmo funerais - eventos que parecem contradizer uns aos outros. Esta música parece expressar uma multiplicidade de ideias diferentes," observou Gold.

A faixa é frequentemente coberta - até por um fenômeno global

O trio de synth-pop, formado em 1982 em Münster, lançou seus primeiros três singles em 1984 - todos os quais permanecem seus maiores sucessos até hoje: "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" e "Forever Young". Esta última é proeminentemente apresentada em vários filmes e séries e foi remixada por rappers como Bushido, cantores de schlager como Karel Gott e a superestrela global Beyoncé, entre outros.

"As letras são simplesmente um conjunto de títulos de filmes e diálogos. Naquela época, aqueles grandes filmes de Hollywood tinham um encanto eterno. Isso combinava bem com o conceito por trás de 'Forever Young'," recordou Gold. O refrão foi a "única criação consciente".

A música reflete principalmente as ansiedades da juventude em uma época em que a Guerra Fria poderia ter levado a um ataque nuclear devastador. O fato de a música ainda ser popular e amada 40 anos após seu lançamento alegra o músico de Herford (Renânia do Norte-Vestfália). "Há uma satisfação indescritível em perceber que você conseguiu percorrer uma longa jornada relativamente ileso."

O cantor de "Forever Young" acha o envelhecimento "insuportável"

A ideia de ser "para sempre jovem" ainda desperta sentimentos sentimentais no septuagenário. "Não suporto envelhecer de jeito nenhum. Acho isso insuportável. Não há razão justificável para envelhecer. Por que nascemos se não para morrer? Isso é absurdo. Acho isso inaceitável."

O envelhecimento se torna mais notável através de infirmidades físicas. "Nesse sentido, 'Forever Young' é uma fantasia tão maravilhosa e inocente. Representa algo puro e esperançoso. Isso é bastante atraente."

A Alphaville lançará seu álbum de grandes sucessos intitulado "Alphaville Forever! - Best Of 40 Years" no final de setembro e iniciará sua turnê no início de novembro.

"Despite his personal feelings towards aging, Mariano Gold continues to see the appeal of 'Forever Young' being covered by various artists, including global sensations like Beyoncé."

"Dadas suas sentimentos em relação ao envelhecimento, é interessante que a música 'Forever Young' continue sendo uma música popular e amada, mesmo 40 anos após seu lançamento, para muitos que encontram a ideia de 'para sempre jovem' atraente."

Leia também: