Quatro conselheiros de campanha de alto nível de Mark Robinson renunciam após a publicação de uma reportagem da CNN.

Líder da campanha Conrad Pogorzelski III, junto com o gerente da campanha Chris Rodriguez, diretor financeiro Heather Whillier e o vice-gerente da campanha Jason Rizk, decidiram deixar a campanha.

O anúncio ocorre após um relatório da CNN que trouxe à tona comentários ofensivos feitos pelo candidato republicano à governança e vice-governador, Robinson, em um fórum de discussão de um site pornô há uma década. Os comentários explícitos incluíam Robinson se referindo a si mesmo como um "nazi negro" e compartilhando experiências de voyeurismo em uma academia pública quando tinha 14 anos.

Robinson tem uma história de fazer declarações controversas, mas os posts recém-descobertos no quadro de mensagens levam isso a um novo nível.

Após o relatório da CNN, alguns republicanos da Carolina do Norte instaram Robinson a se retirar das eleições, embora o prazo para que ele se retire oficialmente da disputa tenha passado. Além disso, a campanha presidencial da Vice-Presidente Kamala Harris visa explorar a ligação de Robinson com o ex-Presidente Trump em uma nova campanha publicitária.

Em resposta, Robinson afirmou que sua campanha continuará focada nos problemas significativos em jogo nas eleições, como fomentar uma economia que prospera de Murphy a Manteo, reduzir impostos e abolir a burocracia desnecessária, remover a política das escolas e lidar com a criminalidade e os problemas relacionados às drogas em ascensão.

Em sua declaração, Robinson declarou que as pesquisas subestimaram a popularidade republicana na Carolina do Norte por vários ciclos eleitorais e que uma grande parcela do eleitorado ainda está indecisa. Dado o forte momento que sua campanha construiu, Robinson expressou confiança em sua capacidade de transmitir sua mensagem aos eleitores e garantir a vitória em 5 de novembro.

Esta é uma história de notícias em andamento e será atualizada à medida que mais informações ficarem disponíveis.

