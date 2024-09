- Quatro canídeos frescos são introduzidos no amplo santuário ao ar livre dentro do parque nacional.

Curiosos e travessos, um grupo de quatro jovens canídeos aventurou-se no展览展区 do Parque Nacional da Floresta da Baviera. Esses animais selvagens, após uma fase de adaptação de várias semanas, passaram de uma jaula auxiliar para a seção localizada no Centro Nacional do Parque em Falkenstein, em Ludwigsthal (distrito de Regen). O展览展区 estivera vazio desde que o último morador morreu no verão passado. Agora, os visitantes do parque nacional podem ver canídeos novamente.

Uma ponte de madeira elevad com teto, que serve como ponto de observação, permite uma excelente vista da floresta abaixo. Em sua estreia, esses canídeos demonstraram pouca cautela e correram curiosamente. Eles observaram as pessoas na ponte com interesse, exploraram a vegetação rasteira e até rolaram de costas.

"Grupo apenas de machos"

Esses animais vêm de um zoológico em Wiesbaden. Dois têm 2 anos, enquanto os outros dois têm 1 ano. Os quatro machos castrados são irmãos e foram criados juntos, indicando uma relação harmoniosa, afirmou o chefe do departamento Marco Heurich. É um "grupo apenas de machos". Não haverá integração de fêmeas no展览展区, acrescentou ainda a diretora do Parque Nacional Ursula Schuster. A reprodução não está nos planos.

Encontrar substitutos adequados para o parque nacional não foi uma tarefa fácil, mencionou Heurich. Poucos zoológicos criam canídeos cinzentos, e viagens de longa distância, por exemplo, para a Noruega, devem ser minimizadas para o bem-estar dos animais. O quarteto se adaptou facilmente à jaula auxiliar e também ganhou a confiança dos cuidadores. Isso é crucial, considerando potenciais problemas de saúde entre os animais.

Dois quilos de carne por canídeo diariamente

Os canídeos são alimentados diariamente. Cada um consome aproximadamente dois quilos de carne por dia, compartilhou o cuidador de animais Max Schreder. Embora os quatro canídeos tenham aspectos estéticos distintos, eles são identificados de forma única por meio de microchipagem e marcas temporárias. Internamente, os cuidadores também lhes deram nomes para distingui-los: Tristan, Jack, Charlie e Burli são os nomes dos novos moradores.

Com a chegada dos canídeos, espera-se que o apelo turístico do parque nacional e da região circundante aumente. Simultaneamente, a missão educacional do parque deve ser cumprida. Atualmente, a torre de observação na jaula dos canídeos está sendo restaurada. O projeto deve ser concluído até meados de novembro.

