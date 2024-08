Quatro adolescentes alemães foram libertados da prisão em Maiorca, após mais de um ano de prisão preliminar.

Quatro homens alemães, supostamente envolvidos em um ataque sexual em grupo, conseguiram liberdade temporária após mais de um ano de prisão em Mallorca. Uma fonte confiável em Palma confirmou a notícia à dpa. Os detalhes iniciais e os motivos por trás de sua libertação, conforme relatado pela primeira vez pelo "Bild", permaneceram incertos.

O grupo de turistas está sendo investigado por ter coagido uma compatriota de 18 anos, com quem um deles havia se encontrado na praia de Ballermann, a participar de atividades sexuais ou assistir passivamente. As autoridades afirmam que um dos suspeitos gravou o incidente em seu telefone em julho de 2023.

Os cinco indivíduos, com idades entre 21 e 23 anos, foram presos em Mallorca sob suspeita de estupro em grupo. Fontes confirmadas pela dpa informaram que eles eram do estado de Renânia do Norte-Vestfália, especificamente do distrito de Märkischer Kreis na região do Sauerland. A promotoria de Hagen mantém sua investigação contra os cinco, como declarado na quarta-feira.

Anteriormente, um membro do grupo alemão foi libertado antecipadamente. Na época, foi relatado que ele conseguiu provar sua inocência em relação ao suposto ataque.

A liberação de todos os suspeitos não significa o fim do caso. A investigação continuará, aproveitando as informações disponíveis. A lei espanhola prevê uma pena máxima de 12 anos de prisão para indivíduos condenados por tais crimes.

O suspeito que foi libertado anteriormente também era da Renânia do Norte-Vestfália, especificamente da mesma região que os outros quatro homens alemães. Apesar de terem sido libertados, o grupo alemão continua a ser investigado pelo suposto ataque na Espanha.

