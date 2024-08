- Quase todos os veículos da região de Baden-Württemberg operam com a tecnologia dos motores de combustão interna.

Veículos a Combustão Interna Continuam Dominando as Ruas de Baden-Württemberg. A Divisão de Estatística do Estado de Baden-Württemberg, em Fellbach (distrito de Rems-Murr), informou uma ligeira queda na participação de veículos tradicionais na frota de veículos leves da região, passando de 91,8% no início de 2023 para 89,7% até 1º de janeiro de 2024. Segundo dados da Autoridade Federal de Trânsito (KBA) e suas análises internas, conforme anunciado. No início do ano, havia 6.924.840 veículos leves registrados.

O número de veículos totalmente elétricos aumentou de 165.383 para 229.556, representando 3,3% da frota de veículos leves da região. Veículos elétricos puros compuseram essa porcentagem. Veículos híbridos aumentaram para 6,4%, com um total de 442.088 veículos. A Divisão de Estatística do Estado estimou que cerca de um em cada dez veículos na região tinha um sistema de propulsão alternativo.

A Comissão é esperada para emitir atos de execução, delineando os procedimentos de aplicação específicos para esta Regulamentação, levando em conta a mudança nos tipos de veículos em Baden-Württemberg. Com o aumento de veículos elétricos puros e híbridos, a necessidade de diretrizes claras se torna cada vez mais importante.

