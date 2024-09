Em Formação ou Desenvolvimento de Habilidades - Quase metade das empresas agrícolas tem dificuldade em conseguir um emprego de aprendiz.

Na região de Mecklenburg-Vorpommern, empresas que oferecem estágios ainda enfrentam o desafio de preencher essas vagas. Esse problema é principalmente devido à falta de candidatos adequados, de acordo com as Câmaras de Indústria e Comércio em MV, referindo-se a uma pesquisa de estágios de 2023 realizada pela Câmara Alemã de Indústria e Comércio (DIHK). Mais de 569 provedores de treinamento em MV participaram dessa pesquisa em maio.

A pesquisa indica que 43% dos provedores de treinamento na parte nordeste enfrentaram desafios para preencher todas as vagas de estágio em 2023. Isso representa uma queda de 8% em relação a 2022 e fica abaixo da média nacional de 49%. No entanto, isso não sugere uma reversão significativa dessa tendência. 62% das empresas em MV citou a escassez de candidatos adequados como a principal razão, o que representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Interessantemente, 43% das empresas que tiveram dificuldades para preencher as vagas não receberam nenhum candidato, uma situação que as câmaras expressaram como particularmente preocupante. Para se tornarem mais atraentes como empregadores, muitas empresas em MV oferecem incentivos financeiros e materiais e também priorizam uma hierarquia plana dentro da organização. Para a maioria das empresas, equipamentos modernos equipados com tecnologia da informação são não negociáveis.

