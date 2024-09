Quase dois terços da eletricidade provém de fontes de energia renováveis.

No primeiro semestre de 2024, a participação da energia renovável na produção de energia elétrica da Alemanha atingiu um recorde histórico. Em particular, a energia eólica viu um crescimento significativo, representando um terço do total e se tornando a principal fonte de energia. Apesar disso, o carvão continua a ser um fator.

De acordo com a Office Federal de Estatística, foram gerados e distribuídos 135,2 bilhões de quilowatt-horas de energia renovável, representando 61,5% da produção de eletricidade doméstica da Alemanha, superando os 53,3% do primeiro semestre de 2023. Isso representa a maior participação de energia renovável para esse período desde 2018, quando a pesquisa começou.

No total, foram gerados e distribuídos 220 bilhões de quilowatt-horas de eletricidade na Alemanha durante o primeiro semestre de 2024, uma queda de 5,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As fontes de energia convencionais, como carvão e gás, viram uma queda de 21,8%, reduzindo sua participação para 38,5%.

A energia eólica está em ascensão

A energia eólica está passando por um aumento significativo. Ela aumentou em 11,9% para 73,4 bilhões de quilowatt-horas, atribuído a um primeiro semestre de 2024 excepcionalmente ventoso, de acordo com estatísticos. Agora representando um terço da produção de eletricidade doméstica, a energia eólica é "de longe a fonte de energia mais importante". A energia fotovoltaica também viu um aumento, de 8,3% para 30,5 bilhões de quilowatt-horas, representando 13,9% do total. O aumento na produção de eletricidade a partir de fotovoltaicos é devido à adição de novas plantas.

O carvão mantém sua posição como a segunda fonte de energia mais importante, embora tenha sofrido uma queda de mais de um quarto. A quantidade de eletricidade gerada a partir do carvão diminuiu em 26,4% para 45,9 bilhões de quilowatt-horas, marcando a menor quantidade de eletricidade produzida por carvão em um semestre desde 2018, quando a pesquisa começou. A produção de eletricidade a partir de gás natural viu uma ligeira queda de 1,8% para 32,1 bilhões de quilowatt-horas, agora representando 14,6% do total. Devido ao fechamento das últimas três usinas nucleares da Alemanha em abril do ano anterior, não há energia nuclear sendo injetada na rede.

A energia eólica offshore contribuiu significativamente para o aumento da energia eólica. De fato, a produção a partir de parques eólicos offshore aumentou em 12,8%, contribuindo para a saída total de energia eólica de 73,4 bilhões de quilowatt-horas.

Como resultado desse crescimento, a energia eólica offshore agora representa aproximadamente 31% da energia eólica gerada na Alemanha durante o primeiro semestre de 2024.

