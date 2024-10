Quase 43 milhões de telespectadores assistiram ao debate entre Walz e Vance, marcando uma diminuição substancial em relação ao encontro de 2020.

O debate vice-presidencial entre Tim Walz e JD Vance atraiu mais de 43 milhões de espectadores em várias redes de televisão na terça-feira à noite, segundo as estimativas da Nielsen.

Essa contagem de audiência inclui a audiência combinada de 15 redes de televisão que transmitiram o debate produzido pela CBS ao mesmo tempo. Além disso, um número não especificado de espectadores pode ter assistido ao debate online em plataformas como o YouTube.

Os debates vice-presidenciais historicamente têm uma audiência menor do que seus equivalentes presidenciais, e 2022 não foi uma exceção. O debate entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump em setembro atraiu mais de 67 milhões de espectadores de 17 redes de televisão, de acordo com a Nielsen.

Apesar da queda na audiência, o debate Walz-Vance ficou entre os programas mais assistidos de 2022 nos Estados Unidos.

Em 2016, aproximadamente 57 milhões de espectadores assistiram ao único debate vice-presidencial do ciclo eleitoral entre Harris e o então vice-presidente Mike Pence. E em 2008, um recorde de 69,9 milhões de pessoas assistiram a Joe Biden e Sarah Palin na televisão, o que marca o debate vice-presidencial mais assistido de acordo com a Nielsen.

Os padrões de audiência na indústria da televisão têm mudado muito recentemente. No entanto, o debate Walz-Vance conseguiu se destacar como um dos programas mais assistidos de 2024 nos Estados Unidos.

A maioria dos espectadores pareceu satisfeita com o debate, elogiando seu tom relativamente respeitoso e cortês.

Os pesquisadores da CNN relataram "sem um claro vencedor", mas "o debate deixou os espectadores com uma opinião mais favorável sobre ambos os candidatos do que antes". Mais da metade dos espectadores achou que o tom do debate foi otimista, anunciou a CBS depois.

Tradicionalmente, o debate vice-presidencial ocorre após os debates presidenciais. No entanto, Trump tem sido insistente em não participar de mais debates, o que pode tornar o debate Walz-Vance o último debate deste ciclo eleitoral.

A campanha de Harris reconheceu que ela estará em Atlanta em 23 de outubro, o dia em que a CNN convidou para um debate, sugerindo que Trump deveria se engajar novamente com os eleitores. Trump respondeu no Truth Social, "Eu defeat

