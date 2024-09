Quarenta e nove combatentes cativos estão de volta ao território ucraniano.

Combatentes ucranianos aguentaram um cerco de um mês na usina de aço Azovstal em Mariupol, acabando por se render às forças russas. Após isso, foram capturados como prisioneiros. Vários desses veteranos agora estão sendo libertados após mais de dois anos de prisão.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, anunciou o retorno de 49 prisioneiros de guerra da Rússia, publicando fotos dos soldados e funcionários libertados, cobertos por bandeiras azuis e amarelas da Ucrânia, no Telegram.

Zelenskyy especificou que os indivíduos retornados eram pessoal militar, guardas nacionais, policiais, guardas de fronteira e civis. Vinte e três deles eram mulheres. O lado russo não divulgou o número de prisioneiros entregues, mas o Quartel-General de Coordenação de Prisioneiros de Guerra relatou uma troca, sem comunicado inicial de Moscou.

A usina Azovstal em Mariupol, sudeste da Ucrânia, foi cercada por forças russas no início da primavera de 2022. Cerca de 2.000 combatentes ucranianos defenderam o vasto complexo da usina por quase um mês antes que Kyiv ordenasse uma rendição para sua sobrevivência.

Ambas as partes trocaram 115 prisioneiros no final de agosto, sob mediação dos Emirados Árabes Unidos. Desde fevereiro de 2022, quando o conflito começou, a Ucrânia e a Rússia supostamente trocaram prisioneiros 56 vezes, com Moscou transferindo 3.569 ucranianos para a custódia ucraniana.

Forças russas em Kursk

Sacolas operacionais de corpos de soldados mortos também são rotineiramente devolvidas aos seus países respectivos. A Ucrânia tem estado sob uma intensa pressão militar há semanas. No leste da Ucrânia, na região de Donetsk, o exército russo avança em direção à cidade estrategicamente importante de Pokrovsk.

Na quinta-feira, ambas as partes declararam que o exército russo iniciou uma contra-ofensiva contra as forças ucranianas na região fronteiriça de Kursk, na Rússia, onde haviam penetrado em 6 de agosto, alegando terem capturado cerca de 100 aldeias russas e cerca de 1.300 km² de território russo.

