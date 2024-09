- Quantidades maciças de terra poluída descartadas abertamente numa mina?

Seis indivíduos do setor de materiais de construção são acusados de descartar ilegalmente grandes quantidades de terra poluída na mina a céu aberto de Garzweiler, localizada na região do Reno. Mais de 150 oficiais de lei da Polícia Criminal do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, do Ministério Público de Dortmund e de outras autoridades realizaram buscas em vários locais em Grevenbroich, Juechen, Krefeld e outros, conforme compartilhado pela Polícia Criminal do Estado e pelo Centro de Perseguição de Crimes Ambientais (ZUeK) do Ministério Público de Dortmund.

Foram cumpridos um total de vinte e sete mandados de busca em uma investigação contra um empresário de 56 anos de Grevenbroich, seu filho de 24 anos, que também trabalha na empresa, e quatro outros suspeitos. Um promotor afirmou. Outros suspeitos não foram descartados até agora. Não há informações sobre quaisquer prisões feitas. As investigações ainda estavam em andamento ao meio-dia.

Os suspeitos são acusados de ter fabricado vários documentos de entrega de empresas de gestão de resíduos para evitar o caro descarte da terra poluída. Em vez disso, é alegado que toneladas de terra foram ilegalmente despejadas na mina a céu aberto de Garzweiler em Juechen. A zona de mineração da mina de carvão a céu aberto de Garzweiler abrange várias cidades na Renânia do Norte-Vestfália, incluindo Juechen.

