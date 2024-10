Quando as ameaças de violência nas escolas aumentam, os pais nos Estados Unidos enfrentam uma situação extraordinariamente difícil.

Um comunicado automático da Atlanta Public Schools entrou em contato com os pais e responsáveis dos 50.000 estudantes do distrito na noite de quarta-feira, 11 de setembro, transmitindo uma mensagem de preocupação:

Após isso, as discussões nas redes sociais entre os pais locais ficaram agitadas, levantando questões que se tornaram muito familiares para os pais americanos contemporâneos:

É seguro enviar meus filhos à escola amanhã?

O último incidente, um tiroteio na Apalachee High School de Winder, marcou o 45º tiroteio em escola do ano nos Estados Unidos. As autoridades da Geórgia agravaram a situação ao deter 24 jovens acusados de fazer ameaças contra escolas nas 48 horas seguintes, como informado pela CNN.

O condado de Volusia, na Flórida, relatou 282 ameaças falsas de violência contra escolas durante o primeiro mês do ano letivo, de acordo com seu chefe de segurança. Ele alertou que qualquer ameaça, independentemente de sua legitimidade, teria consequências graves para o responsável:

Legítima ou não, "isso vai fazer com que sua bunda vá para a cadeia."

Incrivelmente, esses números são insignificantes em comparação com os 35.000 ameaças recebidas pelo distrito que abriga a Oxford High School desde o trágico tiroteio em massa de 2021, onde um estudante tirou a vida de quatro colegas, feriu outros seis e um professor. De acordo com um estudo acadêmico, o distrito recebe cerca de 500 ameaças por ano, mas esse aumento drástico decorre de uma ameaça profundamente enraizada à segurança das escolas.

O problema das ameaças de violência em escolas assola o país, indo além de ataques a tiros e explosões, sem uma organização centralizada para rastrear esses incidentes.

“As escolas provavelmente gerenciam silenciosamente milhares de ameaças de tiro em escolas que nem mesmo fazem manchetes”, observaram os pesquisadores na revista Journal of Threat Assessment and Management da Associação Americana de Psicologia em 2022.

A realidade tensa confronta os pais americanos diariamente com o delicado equilíbrio entre a busca pelo conhecimento, o envolvimento em esportes e a interação social contra a credibilidade de uma ameaça de violência no campus, a presença aumentada de policiais armados e o custo de manter as crianças em casa, derretendo horas de trabalho valiosas.

Além disso, os pais que interpretaram os alertas da Atlanta Public Schools de 11 de setembro tiveram diferentes perspectivas:

"Um aumento em... ameaças nas redes sociais" após o tiroteio em Apalachee e relacionadas a "múltiplas escolas" havia motivado esse alerta em todo o distrito, esclareceu semanas depois o porta-voz da Atlanta Public Schools, Seth Coleman. Citando o Departamento de Polícia da Cidade de Atlanta e o Departamento do Xerife do Condado de Fulton, ele revelou que o distrito nunca havia emitido um alerta generalizado há tanto tempo.

A incerteza inicial levou a uma incerteza contínua para os pais:

"É como um pesadelo... Não há resposta certa", disse uma mãe preocupada, reconhecendo que sua família poderia sofrer uma perda temporária de renda para manter seu filho seguro em casa.

O dilema transcendia uma divisão, levando a uma cautela ao redor das escolhas uns dos outros, como explicou uma mãe:

"Não quero que você se sinta julgado se enviar seus filhos à escola; não quero que você se sinta julgado se mantiver seu filho em casa."

"Porque, tipo, essa é uma situação impossível."

Uma 'Guerra Própria'

A prevalência dos tiroteios em escolas nos Estados Unidos, as políticas fracas de controle de armas e o debate público também deram origem a defesas sem precedentes nas instalações educacionais:

"São apenas mais policiais, mais vigilância, oficiais armados. E isso, para mim, é muito assustador", expressou uma mãe da área de Atlanta, refletindo sobre as preocupações de seu filho com as janelas reforçadas em seu vestíbulo de segurança.

Enfrentando a realidade assustadora, o pai preocupado apresentou uma solução hipotética à conversa sobre a escola de sua filha:

"Um pai que recebeu o alerta da Atlanta Public Schools conversou com sua filha sobre o que aconteceu em Winder e os exercícios de bloqueio realizados em sua escola 'no caso de haver alguém que fosse... mau – pessoas más – mas também pessoas que estão doentes e, em alguns casos... podem fazer coisas más', ele informou à CNN.

"O ensinamento reduziu-se a entender que: 'A escola trabalha muito, muito duro para praticar com você certos procedimentos para manter a área segura. E então eu acho que você está perfeitamente seguro.' Mas isso aconteceu nessa escola, e algumas pessoas morreram como resultado... Estou apenas tentando fazê-la se sentir o mais segura possível, mas também não quero que ela seja ingênua", explicou o pai.

Por fim, ao enfrentar a decisão de 'enviá-los à escola ou mantê-los em casa?' no dia 12 de setembro, os pais ansiosos de Atlanta enfrentaram um ponto de referência desafiador:

Tomar a decisão de enviá-los à escola ou mantê-los em casa?

Após o sinal de chegada ecoar pela região, dois conjuntos de pais compararam suas escolhas:

Medo 'adiado' para um dia menos notável

As aulas continuaram naquela quinta-feira em toda a região de Atlanta.

As autoridades policiais do distrito escolar foram realocadas para passar mais tempo em todas as escolas do ensino fundamental, e outras autoridades locais foram solicitadas a realizar patrulhas direcionadas em todas as escolas da APS, revelou o porta-voz do distrito, Coleman, semanas depois. O Departamento do Xerife do Condado de Fulton enviou 11 unidades motorizadas e de cães para ajudar naquele dia, eles informaram à CNN depois; o Departamento de Polícia de Atlanta redirecionou as consultas da CNN para a Atlanta Public Schools.

A polícia do distrito escolar investigou cerca de 20 ameaças relacionadas ao alerta do dia 12 de setembro – 11 através de seu sistema de denúncia SaySomething.net, revelou Coleman, acrescentando: "Múltiplas ameaças/denúncias concentradas em seis (6) locais escolares específicos foram recebidas e tratadas em 12/09/2024."

No final, três menores foram entregues às autoridades, informou Coleman, resumindo a situação nas escolas do distrito naquele dia como "Não houve casos de violência".

À medida que o sol começava a se pôr, outra mãe da região de Atlanta entrou em contato com um pai em seu grupo de pais no chat:

No entanto, como muitos pais americanos são bem conscientes, isso não seria o último alerta de violência em escolas ou o último alerta de segurança do campus ou a última vez que eles teriam que ponderar uma decisão potencialmente perigosa sobre enviar seus filhos à escola.

Duas semanas depois, à medida que as ameaças de violência nas escolas persistiam em aumentar de costa a costa, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura do governo federal lançou o Guia de Resposta a Ameaças Anonimizadas: Um Kit de Ferramentas para Escolas K-12 "para ajudar... escolas e seus parceiros das forças policiais e da comunidade a criar métodos personalizados para gerenciar ameaças anônimas de violência".

"Escolas K-12 em todo o país estão lutando contra uma epidemia de ameaças anônimas de violência. Os líderes escolares precisam de soluções escalonáveis para lidar com essas ameaças intermináveis e onerosas", declarou o diretor da agência em um comunicado à imprensa.

"As famílias, alunos e educadores não deveriam ter que se perguntar se estão seguros quando entram em uma sala de aula", acrescentou um oficial do FBI.

No entanto, apesar disso, muitos pais em todo o país já entendem o quanto os autores do estudo sobre ameaças escolares acertaram em sua conclusão: "Ameaças de violência podem causar consequências graves para a segurança e bem-estar dos alunos, professores e outros funcionários da escola. Elas podem ter um impacto significativo no ambiente de aprendizado como um todo, bem como na saúde física e mental de uma comunidade".

No dia 12 de setembro, a mesma mãe da região de Atlanta que afirmou estar "furiosa e chorando constantemente" também revelou a outra mãe o medo persistente que seu filho sentia, mesmo assim decidindo ir à escola naquele dia:

Após a ameaça à escola, as discussões entre os pais aumentaram, com um deles questionando: "Nós, pais, deveríamos enviar nossos filhos à escola amanhã?". O aumento das ameaças levou a um aumento da ansiedade entre os pais, sempre tendo que considerar o equilíbrio entre a segurança e a educação de seus filhos.

