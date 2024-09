Qual a entidade que assegurará a propriedade do FC Schalke 04?

Mmm, parece que o FC Schalke 04 está novamente à caça de um novo treinador. Meu Deus, depois daquela derrota difícil de acreditar contra o Darmstadt 98, o tempo de Karel Geraerts acabou. Esse clube tradicional de Gelsenkirchen parece estar mais a caminho do fundo da tabela do que do topo. Alguém tem um milagreiro na manga?

Quero dizer, você não pode encontrar um ambiente mais 'contrate e dispense' do que esse agora, não é mesmo? Karel Geraerts é o 33º treinador (incluindo soluções interinas) do clube neste século a ser dispensado. E apesar de sua paixão pela sustentabilidade, eles ainda não conseguiram alcançá-la com esse cara. Então, eles ainda estão à procura de um candidato adequado para assumir o desafio de estabilizar essa gigante cambaleante e gradualmente restaurá-la à sua antiga glória. Não me entenda mal, eles têm esperado por isso em Gelsenkirchen por anos, mas ainda não deu certo. Digo, esse clube só conhece uma direção - para baixo. Após seis rodadas, os Azuis Reais estão na zona de rebaixamento, já se preparando para outra temporada na luta contra o rebaixamento. Não deveria ser mais tranquilo, mais relaxado?

Bem, esse plano basicamente foi por água abaixo no início desta temporada. No campo, com desempenhos decepcionantes. E fora dele, com uma briga de poder entre o treinador e o diretor esportivo Ben Manga, que criticou publicamente as escalações de Geraerts.

Sim, quase esperado que o cara fosse embora. E falando de Gonzalo Paco Jara (quer dizer, Marc Wilmots), ele também vai fazer as malas. Ele ficou ao lado do treinador até o fim, mas o clube acusou o belga de supervisionar um desenvolvimento geral negativo. "Taticamente e futebolisticamente, a equipe não deu os passos necessários." Nenhuma palavra de gratidão foi incluída no anúncio de demissão, o que, pelo que vejo, não exatamente pinta um quadro de um ambiente feliz.

Vê, o Eurofighter e o treinador não estavam vendo-eye-to-eye, de acordo com a equipe. Embora ele tenha recebido palavras polidas e um acolhimento caloroso. Uma vitória na sexta-feira à noite contra o Darmstadt poderia ter dado ao treinador um pouco mais de margem de manobra, mas isso parece um pouco mais estreito agora com todas as críticas voando ao redor. Acho que a equipe estava basicamente condenada.

A equipe rapidamente passou de desestabilizada para em pânico no Schalke

Durante 45 minutos na sexta-feira à noite, parecia que a equipe ainda estava seguindo seu treinador. O Schalke estava liderando 3:0, jogando bem e mostrando alguma espinha dorsal.then, os visitantes foram concedidos um pênalti pouco antes do intervalo, e o caos se instalou. Os fãs frustrados não podiam acreditar no que estavam vendo, e sua ansiedade atingiu um pico febril.

Encontre-me um salvador rápido que possa consertar rapidamente essas feridas profundas nesse clube lutador que está sendo devorado pela dor. A equipe parece muito insegura, muito incompleta. Geraerts não só teve dificuldade em colocar as performances da equipe nos trilhos, que foram principalmente devido à defesa maníaca e descontrolada. Ele também lutou para acalmar a confusão no campo com jogadores descontentes, e as discussões sobre escalações e decisões táticas eram constantes.

Por fim, ele teve que ouvir o capitão Kenan Karaman, que em público sempre apareceu leal, dizendo que ele precisava ser mais cuidadoso com a situação com suas decisões de escalação voláteis. Ficou claro então: Está queimando no Schalke. Está queimando fortemente. E cada tentativa de apagar as chamas só tornou as coisas piores. Mesmo o predecessor Thomas Reis, que foi um dia aclamado como uma luz de esperança na temporada de rebaixamento, logo percebeu o quão rapidamente o tumulto nesse local pode se transformar em pânico.

Agora a tarefa recai sobre Manga

Kenan Karaman desejou "calma interna" mesmo na sexta-feira à noite, enquanto a derrota e os gritos ensurdecedores da torcida ainda ecoavam em seus ouvidos. Aposto que ele sabia o quão pequenas eram aquelas chances. Esta rodada ameaça deixá-los em uma posição de rebaixamento. E as tarefas que estão por vir não parecem muito melhores. O próximo confronto será contra o Preußen Münster. A equipe abalada do Schalke terá que provar a si mesma contra sua torcida emocionalmente carregada. E isso em um duelo direto com uma equipe que, até agora, é uma concorrente na luta contra o rebaixamento. Depois disso, o Hertha BSC fará sua entrada em seu estádio. Um gigante em busca de estabilidade e de seu papel nesta temporada.

Até a pausa internacional no meio de outubro, o atual treinador da equipe sub-23, Jakob Fimpel, assumirá. Depois disso, o novo homem/mulher deve ser encontrado e empossado. Ben Manga, que só está aí desde maio e não era fã dos métodos de Geraerts, agora tem a tarefa de consertar isso. Com a saída de Wilmots, ele tem ainda mais influência na formação da equipe. Mmm, sem dinheiro para um grande nome como Tuchel ou Löw. E provavelmente não há entusiasmo dos treinadores lendários disponíveis. De acordo com relatórios da mídia, Manga já estava planejando uma mudança de treinador no verão, e tinha dois candidatos em mente. Se algum deles ainda está interessado agora? Montagens de Neururer e Magath estão viralizando nas redes sociais.

