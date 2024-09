Quais são as genuínas crenças defendidas pelos satanistas?

É comumente retratado como um mundo escuro de abuso ritual, missas negras e sacrifícios de animais: a imagem pública dos satanistas é a de pessoas más que machucam os outros e dedicam suas vidas a uma força sobrenatural malevolente que os torna a encarnação do "errado" na sociedade. Mas isso é realmente a verdade? Para colocar de forma simples, essa imagem dos satanistas é amplamente reconhecida e popular, frequentemente retratada em notícias e filmes de Hollywood. No entanto, também é outra coisa: completamente incorreta.

A origem dessa percepção enganosa pode ser rastreada até 1980, quando o livro "Michelle Remembers" foi lançado. Escrito por um psiquiatra canadense e sua paciente Michelle (que mais tarde se tornou sua esposa), o livro conta as supostas experiências infantis de Michelle nas garras de um culto satânico. As contas gráficas de rituais cruéis e abuso satânico contribuíram significativamente para a criação de uma imagem muito assustadora dos chamados "satanistas".

O livro foi amplamente desmentido nos anos seguintes. Ainda não há evidências para a existência de cultos satânicos que se engajem em abuso ritual. No entanto, "Michelle Remembers" acendeu um fogo que foi difícil de apagar: a chamada "Pânico Satânico" varreu a América do Norte e grande parte do mundo nos anos 80 e início dos 90. De repente, conspirações satânicas pareciam espreitar atrás de cada esquina. É fácil imaginar que os meios de comunicação também tiveram um papel nisso, já que o assunto era ao mesmo tempo sensacional e popular devido a seus tons escuros. E, é claro, teorias da conspiração e o desejo de explicações simples para problemas sociais complexos também tiveram um papel significativo na época.

Satanismo como um Fenômeno Moderno

Mas qual é a essência verdadeira do fenômeno do satanismo? O que os satanistas acreditam - e quais valores eles defendem? Embora o termo "Satan" seja conhecido na teologia judaico-cristã e na demonologia medieval há séculos, o satanismo como um sistema de crenças independente é um fenômeno moderno. Foi moldado principalmente pelas obras de Aleister Crowley (1875-1947) e, mais tarde, Anton LaVey (1930-1997). Crowley, um ocultista proeminente, lançou as bases para muitas tradições esotéricas que ainda existem hoje com seu movimento "Thelema".

LaVey, por outro lado, teve um impacto significativo no movimento agora conhecido como "satanistas". Com a fundação da Igreja de Satanás em 1966, ele iniciou uma nova era. Seus reflexos começaram com sua observação de preconceito entre aqueles que consideravam-se cristãos. LaVey havia trabalhado anteriormente como organista em serviços religiosos. Uma citação frequentemente atribuída a ele é: "Às sextas-feiras à noite, vi homens cobiçando mulheres semi-nuas, e aos domingos de manhã, enquanto tocava o órgão, vi os mesmos homens sentados nos bancos da igreja com suas esposas e filhos, pedindo a Deus que os perdoasse e os libertasse de desejos carnais. Na próxima sexta-feira, eles estavam de volta à feira ou algum outro local de entretenimento. Foi então que soube que a igreja cristã prospera com a hipocrisia." LaVey, assim, criticou os padrões duplos das instituições religiosas - é aí que o satanismo moderno nasceu.

Em seguida, LaVey desenvolveu seu próprio conjunto de crenças. Ele colocou o individualismo e a auto-realização no coração de seu satanismo, em contraste com as religiões teístas, que ele acreditava pregar apenas obediência e submissão. A filosofia de LaVey foi uma provocação deliberada contra as normas religiosas prevalecentes e um chamado à liberdade pessoal e à racionalidade. E esses princípios ainda formam a base do satanismo moderno hoje.

Satanistas acreditam: Satan não existe

LaVey formulou suas ideias em "A Bíblia Satânica", publicada em 1969 e considerada um texto central do satanismo moderno. Este bíblia inclui os "Nove Princípios Satânicos". O primeiro, por exemplo, diz: "Satan representa a indulgência em vez da abstinência!" A realização de seus desejos em vez da abstinência e da negação de si mesmo é um aspecto-chave da visão de mundo do satanista. Através de princípios como esses, LaVey apresentou uma filosofia que se concentra na força individual e na auto-determinação, em vez de promover a humildade, a castidade e o perdão. Foi uma ruptura radical com as normas religiosas tradicionais prevalentes no cristianismo que ele conhecia.

Além disso, LaVey desenvolveu rituais e cerimônias, embora não tivessem propriedades mágicas ou ocultas, independentemente de como possam parecer aos de fora. Esses rituais não eram destinados ao culto de uma entidade sobrenatural, mas sim para viver seus desejos e emoções internos. LaVey enfatizou os benefícios psicológicos desses rituais. Ele acreditava que a ação simbólica e a concentração mental envolvidas poderiam ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos e desenvolver força pessoal.

E isso nos leva a outra aspect

Sim, você tem razão: os satanistas deliberadamente abraçando sua imagem escura não é segredo algum. Eles constantemente esclarecem que não têm nada a ver com as ações maléficas supostamente feitas em nome de Satanás ou com qualquer prática sobrenatural ligada a eles. No entanto, é importante reconhecer que mentes criminosas ou indivíduos com problemas de saúde mental às vezes têm explorado símbolos satânicos e jargão, como no famoso caso de "assassinato satânico" de Witten.

Essa concepção equivocada muitas vezes leva a uma compreensão distorcida. Não há prova concreta que sustente os "crimes satânicos organizados" ou os supostos abusos rituais, como foi muito falado durante o "Pânico Satânico" e persiste até certo ponto agora.

Embora o satanismo não seja algo para se temer, ainda levanta preocupações significativas. Por exemplo, o foco extremo no individualismo. Valores como autodescoberta e liberdade pessoal são indiscutivelmente importantes. Mas se a empatia e a compaixão pelos outros forem completamente ignoradas - como sugerido em algumas das crenças satânicas de Aleister Crowley ou Anton LaVey - pode facilmente se transformar em egoísmo desalmado, ignorando os outros e o bem maior.

Subjacente à ideologia satânica, podem-se perceber correntes de social-darwinismo. Se os próprios desejos se tornam supremos, é como idolatriar o próprio ego: só o que eu desejo importa. Em sua forma extrema, isso pode tornar indivíduos com tais mentalidades companhia pouco atraente e até mesmo servir como base para desvalorizar os outros, vendo-se como parte de uma elite com a autoridade de tratar os outros como bem entenderem.

