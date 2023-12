Destaques da história

Qatar MotoGP: Dovizioso bate Marquez em emocionante duelo no deserto

Andrea Dovizioso vence a abertura da época de MotoGP

Bateu Marc Marquez na emocionante última volta

Valentino Rossi em terceiro no Qatar

Dovizioso, da Ducati, aguentou Marquez, da Repsol Honda, numa intensa última volta para vencer por apenas 0,027 segundos e dar o primeiro golpe na luta pelo título.

Dovizioso não deu tréguas quando o tetracampeão de MotoGP Marquez tentou uma ultrapassagem audaciosa na última curva. Enquanto a sua equipa de boxes assistia com os dedos, o italiano resistiu ao desafio robusto do espanhol, cruzando a linha de meta para delírio dos fãs na garagem da Ducati.

O veterano piloto de fábrica da Yamaha, Valentino Rossi, terminou num impressionante terceiro lugar sob o céu escuro do deserto, à frente da LCR Honda do britânico Cal Crutchlow.

O francês Johann Zarco liderou desde o início, depois de ter conquistado a pole position com uma volta de qualificação que bateu o recorde da pista do deserto - o mais longo do calendário do MotoGP.

Mas no circuito poeirento, que tende a desgastar os pneus, começou a ter dificuldades de aderência e acabou por ter de se contentar com um dececionante oitavo lugar com a sua Tech 3 Yamaha.

Roda a roda

À medida que Zarco foi recuando, a corrida de abertura da cortina começou onde a época passada tinha parado, com todos os olhos postos em Dovizioso e Marquez. Mesmo o tempero adicional do veterano nove vezes campeão do mundo Rossi, 39 anos, a seguir a dupla de perto, acabado de assinar um novo contrato de dois anos, não foi suficiente para distrair de um duelo apaixonante.

"Perto do final, depois de passar Zarco, tentei abrir uma brecha sobre Marquez e Rossi, mas não tinha mais aderência e não consegui aumentar a minha vantagem", disse Dovizioso aos repórteres após a corrida.

"Na última curva tive de ter muito cuidado porque sabia que o Marquez ia tentar passar-me, e foi assim que aconteceu.

"Ele fechou a porta ainda mais do que [na época passada] na Áustria e no Japão, mas eu passei-o pelo lado de dentro da curva e depois aproveitei a potência da minha Desmosedici para ficar na frente."

disse Marquez: "Que corrida. Estou muito contente com o nosso segundo lugar porque esta é uma das pistas do calendário onde temos mais dificuldades.

"Tentei passar o Dovi na última curva, mas ele bateu-me. Honestamente, estava à espera disso, mas tinha de tentar a manobra na mesma, para ver se havia alguma forma de o fazer. No final, o Dovi tinha algo mais do que eu e merece esta vitória."

O popular Dovizioso, com oito vitórias em seu nome, torna-se o segundo piloto mais bem sucedido da Ducati de todos os tempos no MotoGP, depois do australiano bicampeão mundial Casey Stoner.

Mas foi um regresso infeliz para o seu colega de equipa Jorge Lorenzo. O espanhol foi atirado para a gravilha numa queda causada por problemas técnicos na sua moto e foi forçado a retirar-se.

A seguir no calendário do MotoGP, as equipas vão para a América do Sul para a segunda corrida da época, o MotoGP da Argentina, a 8 de abril.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com