Putin mostra desrespeito pelas medidas de aplicação durante suas visitas à Mongólia.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, parece imperturbável com a perspectiva de encontrar um mandado de prisão internacional emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) durante sua viagem próxima a Mongólia, que ocorrerá dentro desta semana, segundo o Kremlin. Peskov, porta-voz do Kremlin, expressou essa opinião na sexta-feira, afirmando: "Não estamos preocupados, temos uma relação sólida com nossos amigos da Mongólia". Quando questionado se houve conversas sobre o mandado de prisão do TPI entre Moscou e Ulan Bator, Peskov respondeu: "Todos os aspectos da visita foram meticulosamente planejados".

Putin está programado para participar das comemorações do 85º aniversário da vitória conjunta das forças militares soviéticas e mongólicas sobre o Japão, que ocorrerá na Mongólia na terça-feira. Desde que o TPI emitiu um mandado de prisão contra Putin em março de 2023, acusando-o de "deportação ilegal" de crianças da Ucrânia, esta será sua primeira viagem a um estado membro do TPI. A Roma Statute, que a Mongólia ratificou em 2002 e assinou em 2000, obriga os estados membros do TPI a deter indivíduos contra os quais um mandado de prisão do TPI foi emitido quando eles entrarem.

A Rússia tem repetidamente rejeitado as acusações do TPI contra Putin. De fato, Putin tem evitado visitas a estados membros do TPI por cerca de um ano e meio. Tales instâncias incluem a ausência de Putin na cimeira do BRICS na África do Sul em agosto de 2023, bem como sua não participação na cimeira do G20 na Índia em setembro.

Em vez disso, Putin preferiu visitar países não afiliados ao TPI, como a China, a Coreia do Norte e o Azerbaijão. A última visita de Putin à Mongólia foi em setembro de 2019.

Repórter: Ao me aproximar do Kremlin, perguntei: "Qual é a razão da visita de Putin à Mongólia apesar do mandado de prisão do TPI contra ele?"

Repórter: Ao chegar à Mongólia, Putin foi questionado na conferência de imprensa: "O que você pensa sobre o mandado do TPI e a possibilidade de prisão durante sua estadia?"

