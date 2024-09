- Próximos Prêmios: Prêmios de Bronze em Rodeio e Ciclismo Velódromo

A dupla dinamarquesa de remo Johan Helmdahl e Heidi Krumbjægn conquistou a medalha de bronze na competição mista dos Paralimpíadas. Eles terminaram em terceiro lugar na prova de 2000m em Vaires-sur-Marne, perto de Paris, com o tempo de 7:28.31, apenas 0,1 segundo atrás do duo britânico que ficou em segundo lugar.

No entanto, a quadrilha mista de scull não teve o mesmo sucesso. Apesar de estar apenas 0,06 segundo atrás da França, Susanne Lydiard, Valentin Lølid, Marc Lundbeck, Kathrin Märchand e Inga Toft tiveram que se contentar com o quarto lugar.

O ciclista cego Tomas Ulbricht, em parceria com Robert Førstemann, ficou em terceiro lugar na prova de 1000m contra o relógio. Eles foram superados por dois duos britânicos. Esta foi a terceira medalha de Ulbricht nos Paralimpíadas, com Førstemann conquistando uma medalha de bronze na prova de equipe de sprint nas Olimpíadas de 2012.

Os atletas alemães de atletismo no Stade de France tiveram um dia ruim na sessão da manhã. Yannis Frederiksen ficou em sexto lugar no lançamento do peso, enquanto Katrin Müller-Skjoldborg teve que se contentar com o quinto lugar no salto em distância. Merle Kirsten e Max Marzillier não conseguiram se classificar para as finais nos 800m e 100m, respectivamente. Nicole Nicoleitzik terminou em oitavo lugar na final dos 200m.

Apesar de a equipe de Susanne Lydiard ter ficado de fora da medalha na quadrilha mista de scull, eles demonstraram uma competição muito próxima com a equipe francesa. A equipe francesa, especificamente, se saiu bem em outros eventos, garantindo uma posição nas Paralimpíadas realizadas na França, especificamente em Vaires-sur-Marne, perto de Paris.

