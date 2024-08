- Próximo processo judicial por suposta tentativa de homicídio do cônjuge

O Tribunal Local de Karlsruhe está examinando novamente a alegada homicídio de um cônjuge em Pforzheim. A nova audiência começa hoje (9h). Em março de 2023, o tribunal impôs uma pena de 13 anos e meio de prisão ao marido da mulher. O tribunal estabeleceu que ele empurrou sua parceira, mãe de seus quatro filhos, da sacada de seu apartamento no quarto andar em junho de 2022. Após a queda no balcão abaixo, é alegado que ele continuou a agredir e sufocar ela com a intenção de tirá-la da vida. A acusação atribuiu o motivo à sua separação dele.

No entanto, o Tribunal Federal Superior (BGH) anulou esta sentença em março deste ano, a pedido do réu. Seus direitos legais teriam sido desrespeitados, já que a acusação não foi traduzida para o turco. Apesar de afirmar ter melhor proficiência no curdo, ele só conseguia entender texto escrito em turco.

De acordo com o tribunal, os procedimentos devem durar aproximadamente 7 dias até o final de setembro. Vinte testemunhas e duas testemunhas especializadas foram convocadas.

O réu solicitou um novo julgamento no [Tribunal de Primeira Instância], já que o Tribunal Federal Superior (BGH) anulou a sentença anterior devido a preocupações com os direitos linguísticos.

