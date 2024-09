- Próximo início do Festival Internacional de Cinema de Oldenburg

O Festival Internacional de Cinema de Oldenburg inicia hoje com um grande evento e a estreia do filme "Sonho de Novela". Os organizadores esperam aproximadamente 500 visitantes no cinema Cinemaxx para a inauguração e a primeira exibição do filme, de acordo com um representante do festival. O diretor Dominik Graf, a atriz americana renomada Amanda Plummer, a atriz e roteirista francesa aclamada Isild Le Besco, o ator irlandês celebrado John Connors e a autora distinta Charlotte Roche são alguns dos presentes esperados. A equipe de "Sonho de Novela" também confirmou sua presença, incluindo o diretor Florian Frerichs.

Estreias iniciais no mundo e na Alemanha

Ao longo do evento, que se estende até domingo, serão exibidos cerca de 50 curtas e longas-metragens em vários cinemas e teatros da cidade de Oldenburg. Isso inclui cerca de 10 estreias, além de outras estreias internacionais e alemãs. Uma dessas estreias é o filme "Ascend - Voar Alto" da diretora Martina Schoene-Radunski, que investiga a ascensão do extremismo através da narrativa de um músico de rock nazista com fortes ideologias feministas.

Notável para a região é o documentário "Além da Culpa", que será exibido no sábado e domingo. Ele explora as vidas dos pais do ex-enfermeiro Niels Hoegel, que supostamente matou mais de 80 pacientes em Oldenburg e Delmenhorst. De acordo com os organizadores, o filme é "uma reflexão emocional sobre dor, culpa, tenacidade humana e a incansável busca pela reconstrução da vida".

O festival, que se concentra no cinema independente, está sendo organizado pela 31ª vez.

