Notícias Empolgantes: Aninhada na fronteira alemã, Basileia foi selecionada como o local do Concurso Eurovision da Canção (ESC) de 2025. A cidade já está animada com a expectativa, como pode ser visto em um vídeo compartilhado pelo presidente Conradin Cramer na plataforma X, onde ele dança pelo prédio da prefeitura ao som da música vencedora da Suíça em 2024, "The Code". Ele promete uma festa pela cidade para moradores e visitantes, não apenas aqueles com ingressos para o show.

Basileia, a terceira maior cidade da território suíço, conseguiu superar Genebra na disputa pelo evento. A decisão foi tomada pela União Europeia de Rádio (EBU) e pela empresa de mídia SRG da Suíça. As semifinais ocorrerão nos dias 13 e 15 de maio, com a final no dia 17 de maio.

A região sul da Alemanha também espera por receitas

"Estou confiante de que a vibração única do ESC chegará a Lörrach", disse seu prefeito independente, Jörg Lutz, em entrevista à Deutsche Presse-Agentur. Turistas poderão explorar as ofertas de Lörrach, hotéis e descobrir que a cidade "tem muito a oferecer", disse Lutz. A prefeita Diana Stöcker de Weil am Rhein estava igualmente animada, considerando isso uma vitória para a área de fronteira tripla.

A comunidade empresarial de Basileia já esfrega as mãos de expectativa. Em Malmo este ano, cerca de 100.000 visitantes foram à cidade para o ESC. Aqueles com quartos extras podem lucrar bem. Nas plataformas de reserva, os quartos de hotel estão quase todos reservados. Mesmo dias após a seleção de Basileia, ainda havia um quarto disponível em um hotel medíocre e mal avaliado por cerca de 1.000 euros por noite. Ao longo do Reno, navios-hotel e áreas de camping estão sendo montados.

Pesquisa de julho mostrou opiniões mistas

As redes sociais estavam cheias de suíços entusiasticamente comemorando o evento com memes e emojis. No entanto, a opinião nacional não era tão positiva há apenas quatro semanas. Uma pesquisa com mais de 24.000 pessoas encontrou metade que não estava entusiasmada com a Suíça sediando o ESC. O maior partido político, o SVP, está entre os céticos, com seu presidente uma vez se referindo a ele como um "evento arco-íris humilhante".

A celebração do amor em todas as suas formas contribui para isso. Por exemplo, Nemo, uma pessoa não binária que não se identifica nem como homem nem como mulher, tem feito manchetes desde que venceu em Malmo, inclusive pedindo reconhecimento de um terceiro gênero - uma preocupação para o SVP e muitos de seus apoiadores.

Lotação para 12.000 espectadores

O espetáculo acontecerá na St. Jakobshalle de Basileia, com aproximadamente 12.000 assentos. Uma "Plus Arena" será montada nas proximidades do St. Jakob-Park para visão pública e concertos de ex-estrelas do ESC. Durante o show, a "Plus Arena" será integrada por meio de comutação ao vivo. Também será estabelecido um Vilarejo ESC nas instalações de exposições, hospedando eventos e festas relacionados ao ESC.

A cidade espera custos de cerca de 30 a 35 milhões de francos suíços (37 milhões de euros), mas espera recuperar os custos através do gasto dos fãs e promovendo a região de Basileia a longo prazo.

Superando barreiras em Basileia

O lema é: "Crossing Borders". Basileia tem vivido essa filosofia por décadas: A cidade mesma faz fronteira diretamente com a Alemanha e a França, e os municípios na área trinacional trabalham tão juntos que os moradores mal percebem as fronteiras. Este lema também se aplica ao ESC, onde as tensões políticas têm se tornado cada vez mais aparentes, como em relação à guerra russa contra a Ucrânia ou ao conflito entre Israel e a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Mais de 35 radiodifusoras públicas de predominantemente Europa participam da competição musical, que são membros da EBU. O país vencedor geralmente sediará o próximo ESC. Este ano, o cantor alemão Isaak ficou em 12º lugar em Malmo.

A Suíça já venceu o ESC mais vezes do que a Alemanha.

Para a Suíça, esta é a terceira ESC: Eles sediaram a primeira competição em 1956 em Lugano e também venceram com Lys Assia. O próximo anfitrião, no entanto, foi Frankfurt. Uma segunda vez, a canadense Céline Dion triunfou para a Suíça em 1988 e lançou sua carreira internacional. No ano seguinte, a competição ocorreu em Lausanne. A Alemanha só venceu duas vezes: Nicole em 1982 com "Ein bisschen Frieden" e Lena Meyer-Landrut em 2010 com "Satellite".

