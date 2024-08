- Próximo Eurol Harrison Song Competition em 2025, programado em Basileia

Próximo ano, o Festival Eurovisão da Canção (FESC) será realizado na cidade suíça que faz fronteira tanto com a Alemanha quanto com a França, especificamente em Basileia. Esta decisão foi tomada pelos organizadores do evento, a Rádio e Televisão Suíça (RSR) e a União Europeia de Rádio e Televisão (UER).

Basileia é conhecida pelo seu lema, "Derribando Barreiras", pois acredita no conceito de fronteiras perdendo a sua importância no dia-a-dia das pessoas. A cidade e a região circundante são vistas como exemplos desta ideia.

A cidade alemã vizinha de Lörrach, localizada a apenas 10 quilômetros de distância, está ansiosa para aproveitar a proximidade do FESC. O prefeito independente da cidade, Jörg Lutz, apoiou integralmente a candidatura de Basileia para sediar o FESC em Lörrach, como ficou evidente no vídeo de candidatura. "Transformaremos esta junção trinacional numa junção de 40 nações com o Festival Eurovisão da Canção", declarou. Lörrach poderia acomodar um grande número de visitantes, devido à sua localização estratégica. Mesmo antes do anúncio oficial, as taxas de hotéis em Basileia já tinham subido para centenas de euros por noite, mesmo para opções orçamentais.



