- Próximo encontro semanal para discussões sobre imigração

Membros da aliança do semáforo, a União e vários órgãos governamentais estão planejando continuar suas discussões sobre políticas de imigração na próxima semana. Isso foi revelado pela ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens (SPD), após a primeira rodada de negociações em Berlim. A reunião foi organizada como uma consulta privada.

Behrens descreveu os procedimentos como positivos. "Eu achei muito produtivo hoje." A União também foi cooperativa, ela comentou, expressando muito otimismo. Ela tinha uma crença genuína de que um terreno comum poderia ser encontrado em medidas abrangentes, "mesmo com um apoio significativo e amplo de todos os movimentos democráticos".

A União expressou insatisfação com os anúncios da aliança do semáforo

Antes da reunião, representantes da União deixaram claro que os anúncios feitos pela aliança do semáforo na semana anterior, conhecidos como o "pacote de segurança", não eram suficientes para eles. Eles enfatizaram a necessidade de controlar a imigração não autorizada.

O "pacote de segurança" delineia medidas em três áreas: uma postura mais firme na deportação de pedidos de asilo rejeitados para seus países de origem, ações mais decididas contra o terrorismo islâmico e o endurecimento das leis de controle de armas. O governo federal apresentou-o em resposta ao ataque suspeito de origem islâmica em Solingen, que resultou em três mortes.

