- Próximas alterações ao regulamento da caça: proposta revista para aplicação

A nova legislação de caça esperada para a Renânia-Palatinado agora está prevista para entrar em vigor em 1º de abril de 2026, um ano depois do inicialmente planejado. Uma versão revisada do projeto de lei será apresentada ao Conselho Municipal na próxima segunda-feira, com a intenção de chegar ao gabinete até o final deste ano, de acordo com a Ministra do Meio Ambiente Katrin Eder (Verdes) em Mainz. O Conselho Municipal serve como conselheiro do governo estadual em questões que afetam significativamente os órgãos administrativos locais.

O rascunho revisado contém várias modificações. Por exemplo, uma nova seção estabelece que a caça dentro de um distrito deve ser realizada de uma forma que não impeça os fins funcionais da floresta, incluindo aspectos utilitários, protetores e recreativos, devido à caça selvagem. Além disso, foram feitas modificações nas regulamentações que dizem respeito aos procedimentos a serem seguidos em caso de dano a uma área florestal.

Após sua apresentação ao Conselho Municipal na próxima segunda-feira, o projeto de lei revisado será encaminhado ao BMU (Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear) para análise, uma vez que o governo federal também desempenha um papel na regulamentação das práticas de caça. Diante dessas modificações, é essencial que o BMU entenda os detalhes de como a caça será gerenciada de uma forma que respeite os fins funcionais das florestas na região da Renânia-Palatinado, como estabelecido no rascunho revisado.

