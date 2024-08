- Próxima recuperação de navio submerso, cargueiro Verity.

Planos para recuperar a carga do navio afundado "Verity" estão avançando. O naufrágio, dividido em duas metades, será erguido em poucos dias, como anunciou um representante do Departamento de Águas e Navegação de Bonn. "Primeiro, será resgatada a parte de trás, seguida pela frente", declarou o anúncio. Parece que os preparativos para a seção de trás já foram finalizados.

Debaixo da superfície da água, correntes de recuperação foram fixadas ao segmento do naufrágio, que será posteriormente preso aos cabos de elevação de uma grua flutuante. mergulhadores também instalaram bombas dentro do naufrágio para reduzir seu peso durante o processo de elevação. Para a operação de salvamento, uma das gruas flutuantes mais poderosas da Europa foi enviada ao local do naufrágio. O Hebo Lift 10 é capaz de levantar até 2.200 toneladas.

Incidente Trágico

No dia 24 de outubro de 2023, o navio de carga britânico "Verity" colidiu com o navio costeiro "Polesie" no Mar do Norte, a sudoeste de Helgoland. O "Verity", de 91 metros de comprimento, afundou como resultado. As autoridades supõem que cinco membros da tripulação perderam a vida no incidente. O capitão foi encontrado morto, enquanto quatro membros da tripulação ainda estão desaparecidos. Dois membros da tripulação foram salvos. O naufrágio está submerso a uma profundidade de aproximadamente 40 metros, representando um risco para a navegação.

Especialistas em Segurança no Local

Uma frota de rebocadores holandeses é esperada para chegar ao local do naufrágio na sexta-feira, composta por um rebocador e uma barcaça de transporte. Devido à operação de salvamento, uma zona de segurança com um raio de 1 milha náutica foi estabelecida na área. As duas partes do naufrágio serão firmemente fixadas à barcaça de transporte e depois rebocadas para os Países Baixos para descarte.

"Este é um projeto altamente complexo e desafiador que agora entra em sua fase final", disse Eric Oehlmann, chefe do Departamento de Águas e Navegação, de acordo com o anúncio. "Todos os especialistas marítimos e técnicos estão em constante comunicação e garantirão a máxima segurança."

