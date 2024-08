Próxima recolha de dados para as eleições para a Assembleia Legislativa na Saxónia

Saxônia Enfrenta uma Eleição Apertada: Em 1º de setembro, aproximadamente 3,3 milhões de eleitores aptos em Saxônia terão um impacto significativo no futuro cenário político do parlamento estadual de Dresden. O CDU tem sido a força mais forte no estado desde 1990, mas as últimas pesquisas sugerem uma eleição apertada entre o CDU e o partido populista de direita AfD.

As eleições em Saxônia estão se configurando como uma disputa acirrada: nos últimos meses, o CDU e o AfD estiveram muitas vezes empatados nas pesquisas. No entanto, a liderança dos populistas de direita pareceu dissipar-se no verão, mas na última pesquisa, os democratas cristãos foram vistos claramente à frente dos populistas de direita.

"Esta é uma eleição decisiva, tudo depende disso", explicou Michael Kretschmer, Ministro-Presidente de Saxônia e candidato principal do CDU nas eleições estaduais de 1º de setembro. Kretschmer instou seus conterrâneos a apoiar o centro democrático.

Nota: Os dados das pesquisas para as eleições estaduais da Saxônia de 2026 são atualizados continuamente.

As últimas pesquisas mostram o CDU da Saxônia garantindo entre 29 e 33 por cento dos votos, enquanto o Alternativa para a Alemanha (AfD) tem sido pesquisado entre 30 e 32 por cento nas últimas semanas. O "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) é esperado para alcançar entre 11 e 15 por cento nas pesquisas, tornando-se a nova terceira força mais forte na Saxônia. O SPD é previsto para estar entre seis e sete por cento nas pesquisas, enquanto os Verdes são projetados para estar entre cinco e seis por cento, dependendo do instituto de pesquisa.

Formar uma maioria governamental estável pode provar ser desafiador na Saxônia: Kretschmer pode ter que se contentar com o segundo lugar com o CDU da Saxônia.

Até agora, Kretschmer tem sido apoiado por uma maioria preta-verde-vermelha na Saxônia. No entanto, se essa coalizão pode continuar é altamente incerto. Kretschmer anunciou pessoalmente que deseja governar sem os Verdes no futuro. No entanto, suas opções de coalizão sem os Verdes são limitadas.

O CDU tem sido o partido governante na Saxônia desde a reunificação. Se Kretschmer não conseguir mais do que 32,2 por cento dos votos, ele seria responsável pelo pior resultado do CDU em uma eleição estadual da Saxônia até agora. Mesmo com a novidade de uma aliança CDU/BSW, Kretschmer pode conseguir apenas uma maioria apertada.

O poder de negociação de Kretschmer também depende de quantas partidos conseguem ultrapassar a barreira de cinco por cento. Por exemplo, em uma pesquisa encomendada pelo jornal saxão em 19 de junho, o SPD e os Verdes na Saxônia estavam cada um com 5,0 por cento. Sem mandatos diretos suficientes, o objetivo de "reentrada no parlamento estadual" também pode ser instável para os democratas socialistas e os Verdes.

Kretschmer desfruta de apoio popular entre a população. Na pergunta direta dos pesquisadores, o político do CDU Kretschmer está bem à frente do candidato principal do AfD Jörg Urban. Apenas 17 por cento dos entrevistados pelo Infratest dimap conseguiram visualizar o candidato de direita como o futuro chefe de governo. O candidato principal do AfD, portanto, se sai pior do que seu partido nesta pesquisa.

As maiorias claras ainda não estão ao alcance na Saxônia. De acordo com as pesquisas atuais, O Esquerda é pouco provável que esteja representada no futuro parlamento estadual: na atual pesquisa, o partido consistentemente marca abaixo de cinco por cento. No entanto, ao contrário da Turíngia, a lei eleitoral estadual da Saxônia oferece a chamada cláusula de mandato básico. Isso significa que se um partido vencer mais de dois mandatos diretos, eles podem ultrapassar a barreira de cinco por cento e ainda entrar no parlamento estadual.

As novas circunstâncias na Saxônia estão fazendo os cientistas políticos franzirem a testa: se, no pior cenário, tanto O Esquerda quanto os democratas socialistas não entrarem no parlamento estadual, haverá apenas três facções representadas lá no futuro. O político do CDU Kretschmer está enfrentando decisões altamente controversas no nível federal, independentemente do resultado: a CDU pode formar um governo estável com a aliança de Wagenknecht? No "Early Start" na RTL e ntv, ele não descartou uma coalizão com o BSW sob pedido.

No entanto, o político do CDU criticou duramente o BSW. A aliança está principalmente fazendo campanha para Wagenknecht na Saxônia, embora a política não esteja concorrendo lá em 1º de setembro. Além disso, seu programa é em grande parte desconhecido. "Isso também é uma caixa misteriosa, uma caixa-preta", disse Kretschmer.

O candidato do CDU Kretschmer já anunciou antes da eleição que deseja continuar governando - preferencialmente com o SPD e sem os Verdes. Ele explicitamente descartou cooperação com o AfD. Com base nos dados atuais das pesquisas, o CDU poderia alcançar um máximo de 56 dos 120 assentos regulares em uma aliança de dois partidos com os democratas socialistas. O limiar para uma maioria é de 61 mandatos.

No entanto, mesmo com os Verdes e O Esquerda no parlamento estadual, uma continuação teórica de preto-verde-vermelho não seria simples: não todos os votos de agosto seriam suficientes para o CDU e o SPD com os Verdes da Saxônia para alcançar uma maioria estável.

Junto com o BSW, Kretschmer alcançaria atualmente uma maioria apertada de 63 assentos. Uma aliança com o jovem projeto político de Wagenknecht traz certos riscos: Kretschmer teria que empreender um experimento controverso e, possivelmente ao lado de Voigt na Turíngia, seria o primeiro político do CDU a ousar uma "caixa-preta" ou "caixa misteriosa" coalizão no nível estadual.

Katja Meier, figura de destaque do Partido Verde na Saxônia, rejeitou categoricamente a possibilidade de formar uma coalizão com o BSW. "Eu faço parte da Aliança 90/Os Verdes, um partido que surgiu do movimento de liberdades civis que saiu às ruas em 1989 exigindo eleições livres, democracia e liberdade de imprensa", declarou Meier na RTL/ntv "Começo do Dia". Diante da posição do BSW em relação à Rússia, ela tem dificuldade em entender como colaborar com um partido que não apenas defende um regime autocrático, mas também governa de forma autoritária.

Meier, atual ministra da Justiça da Saxônia, vê a coalizão com a CDU e o SPD como um sucesso. Ela criticou Kretschmer por se opor a uma potencial aliança Green-CDU-SPD. "Eu acho que as previsões apocalípticas de Kretschmer estão completamente fora de lugar aqui, já que o foco deve estar em manter uma maioria equilibrada e não se inclinar para a direita em direção à AfD, tanto quanto evitar o BSW alinhado com o Kremlin", ela observou.

Nota: Este gráfico exibe os resultados das eleições estaduais da Saxônia em 2019.

As proporções definitivas da maioria do parlamento estadual da Saxônia só serão estabelecidas no dia da eleição. A participação dos eleitores é provável que tenha um impacto significativo no resultado real na Saxônia, como sugerem os dados estatísticos.

Na eleição de 2019, a participação dos eleitores na Saxônia foi de 66,5%. Se os não votantes tivessem votado, eles teoricamente teriam composto 33,5% do total de votos. Um total de 19 partidos e grupos de eleitores concorrerão aos votos nas eleições da Saxônia em setembro.

Durante a eleição de 2019, a CDU obteve sua menor pontuação na Saxônia desde a reunificação, conquistando 32,1% dos votos. A AfD ficou em segundo lugar com 27,5%, seguida pelo Esquerda com 10,4%. Os Verdes conquistaram 8,6% dos votos na Saxônia em 2019, e os Social-Democratas ficaram em quinto lugar com uma participação de 7,7%.

