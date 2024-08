- Próxima audiência judicial por supostamente tentativa de matar o cônjuge

O Tribunal Criminal de Karlsruhe vai rever o alegado caso de homicídio de uma mulher de Pforzheim. O julgamento começa na sexta-feira às 9h. Em abril de 2023, o tribunal impôs uma pena de prisão de 13 anos e 6 meses ao marido da mulher. O tribunal determinou que ele tinha empurrado sua esposa, a mãe de seus quatro filhos, da sacada de seu apartamento no quarto andar em junho de 2022. Após cair na sacada do andar de baixo, ele é acusado de ter continuado a atacá-la, batendo e estrangulando-a com a intenção de causar sua morte. A acusação citou a separação dela do marido como o fator motivador.

O Tribunal Superior da Alemanha (BGH) anulou a sentença em março deste ano após o pedido do réu: seus direitos legais haviam sido infringidos, já que a acusação não havia sido traduzida para o turco. Apesar de ter afirmado que era mais fluente em curdo, ele só conseguia entender textos escritos em turco.

De acordo com o tribunal, o julgamento deve durar sete dias até o final de setembro. Um total de 20 testemunhas e 2 testemunhas especializadas foram chamadas.

