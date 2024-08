Habitats Naturais e Preservação da Vida Selvagem - Próxima adaptação da regulamentação da caça em análise - próxima proposta alterada

Após várias conversas adicionais, uma versão atualizada da polêmica proposta de nova lei de caça para a Renânia-Palatinado surgiu. Esta será implementada um ano depois do inicialmente planejado, iniciando em 1º de abril de 2026 - marcando o início da temporada de caça de 2026/27, como anunciou a Ministra do Meio Ambiente Katrin Eder (Verdes) em Mainz. Com um "esforço monumental", mudanças foram incorporadas ao rascunho de forma colaborativa. Este processo envolveu outras 28 discussões intensas com um total de 17 associações - desde grupos locais, organizações de conservação até a associação de caça do estado.

O rascunho revisado mostra várias alterações. Por exemplo, uma nova seção estabelece que a caça em áreas específicas deve ocorrer de forma a evitar danos excessivos à floresta por animais selvagens, preservando suas funções benéficas, protetoras e recreativas. Modificações também foram feitas no protocolo para lidar com danos a uma área florestal. A ministra Eder mantém que o objetivo principal da emenda, que é aperfeiçoar a proteção da floresta, permanece inalterado. "A floresta não deve ter precedência sobre a vida selvagem, e a vida selvagem não deve ter precedência sobre a floresta; deve haver um equilíbrio", enfatizou Eder.

O rascunho também inclui disposições para declarações regulares da autoridade florestal responsável sobre potenciais ameaças a uma área florestal. No futuro, será estabelecido que um acordo sobre as medidas a serem tomadas em caso de danos será alcançado quando um contrato de arrendamento de caça for iniciado entre um proprietário florestal e um caçador. Se um arrendatário violar os acordos de tiro, o proprietário reserva o direito de rescindir o contrato de arrendamento a longo prazo.

A nova lei incluirá uma disposição proibindo o uso de patos vivos no treinamento de cães de caça, uma prática já comum na Renânia-Palatinado. Esta proibição, bem como a proibição de munição de chumbo, foram mantidas na emenda, disse Eder.

O rascunho revisado, com 122 páginas, será submetido ao Conselho Comunal na próxima segunda-feira, seguido por uma possível aprovação do gabinete até o final do ano. O Conselho Comunal fornece orientação ao governo do estado sobre assuntos significativos para as corporações municipais.

As reações à emenda estão divididas. A Associação de Caça do Estado (LJV) se referiu ao rascunho como uma "versão suavizada" com áreas persistentes de controvérsia. Por exemplo, a LJV é contra a proibição de "patos vivos" no treinamento de cães de caça e restrições à armadilha. O porta-voz da política de caça da fração do parlamento estadual do CDU, Horst Gies, criticou o fato de que os decretos administrativos futuros ditarem aos caçadores e proprietários florestais como eles devem operar.

Por outro lado, a Associação de Municípios e Cidades da Renânia-Palatinado recentemente descreveu o rascunho como um passo significativo à frente, especialmente no equilíbrio entre floresta e vida selvagem. Uma grande parte da floresta na Renânia-Palatinado é de propriedade de municípios.

