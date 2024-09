Provedores de seguros de automóveis: alvo frequente de assaltantes de veículos

Com base em estatísticas de seguros, aproximadamente 14.600 veículos, principalmente carros, foram furtados no ano passado, resultando em aproximadamente 310 milhões de euros em danos. De acordo com a GDV, seguradoras, em média, desembolsaram cerca de 21.400 euros por incidente, um aumento de 6% em comparação ao ano anterior.

Em 2023, modelos Toyota foram os alvos preferidos dos ladrões de carros. A montadora japonesa ocupou cinco posições na lista dos 10 veículos mais roubados, com três deles liderando o ranking, incluindo o Toyota Land Cruiser e variações do Lexus NX e Lexus UX. "Surpreendentemente, outros SUVs de luxo e de classe média alta também aparecem com frequência nesse grupo seleto", explicou a associação de seguros.

O risco de furto de carro foi maior em Berlim no ano passado. Em termos matemáticos, um veículo desaparecia a cada duas horas, e um alarmante 33% de todos os furtos de carro no país ocorreram em Berlim. Em 2023, cerca de 4.300 veículos foram roubados na capital, um aumento assustador de 46% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, o número em Baviera permaneceu significativamente menor, com 600 veículos, mas foi de 400 em 2022.

A Associação Geral da Indústria de Seguros Alemã expressou preocupação com a tendência crescente de SUVs de luxo e de classe média alta se tornarem alvos populares para ladrões de carro. Em seu relatório anual, eles destacaram o impacto dos furtos de carro na indústria de seguros, com prejuízos financeiros significativos totalizando centenas de milhões de euros.

