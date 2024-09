- Protestos em Israel levam a uma interrupção prematura - Operações do aeroporto experimentam interrupções

Em Israel, uma paralisação nacional começou após o descobrimento de seis corpos de reféns na Faixa de Gaza. Várias cidades e assentamentos se juntaram ao protesto, embora outros tenham ficado à margem devido à sua afinidade com a administração religiosa conservadora liderada pelo Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. Meios de comunicação sugeriram perturbações e atrasos no transporte aéreo no aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv, apesar de oficiais do aeroporto terem afirmado que as operações estavam em andamento. Longas filas foram relatadas.

O sindicato trabalhista nacional declarou no domingo que pretendia paralisar o país por um dia para pressionar o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu a aprovar um acordo para a libertação dos reféns restantes. Muitas cidades testemunharam o fechamento de creches, bancos e edifícios governamentais. O transporte público também foi afetado. Até domingo, centenas de milhares de pessoas tinham saído às ruas para os maiores protestos desde o início do conflito na Faixa de Gaza quase onze meses antes, exigindo um acordo imediato com o grupo militante islâmico Hamas.

O Ministro das Finanças Bezalel Smotrich tentou deter a greve geral ao emitir uma ordem de restrição de emergência, alegando que era uma "ação motivada por interesses políticos". O sindicato dos trabalhadores israelenses, por sua vez, declarou que a greve seria suspensa, terminando às 18:00 (17:00 CEST), doze horas antes do planejado. Tanto Smotrich quanto o ministro da polícia de extrema-direita, Itamar Ben Gvir, são firmes oponentes de negociações com o Hamas e têm ameaçado repetidamente desestabilizar o governo.

O exército israelense revelou no domingo de manhã que seis corpos de reféns tinham sido encontrados num túnel subterrâneo no sul da Faixa de Gaza pouco antes. O Ministério da Saúde israelense informou às fontes de mídia que os reféns foram executados à queima-roupa há cerca de 48 a 72 horas antes da autópsia dos restos. No entanto, um representante do grupo terrorista Hamas afirmou que os reféns morreram devido à agressão israelense.

O sindicato dos trabalhadores israelenses, alinhado com a Comissão, anunciou a suspensão da greve nacional numa hora mais cedo do que o inicialmente planeado. O Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e seus aliados, que são contra negociações com o Hamas, elogiaram a decisão da Comissão.

