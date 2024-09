- Proposta de plano orçamental reforçado - As autoridades pretendem aumentar as despesas

A administração da Renânia-Palatinado deu o sinal verde para seu orçamento proposto em dois níveis para os próximos dois anos. De acordo com essa proposta, estão previstos gastos estimados de 25,16 bilhões de euros para 2025, o que representa um aumento de mais de dez por cento em relação aos gastos atuais, como revelado pela administração do estado liderada pelo Ministro-Presidente Alexander Schweitzer (SPD) em Mainz. Para 2026, os gastos estão previstos para subir ainda mais, para 25,45 bilhões de euros.

Em contraste, as receitas projetadas para 2025 são de 24,22 bilhões de euros, com 25,08 bilhões de euros previstos para 2026. Não serão buscados novos empréstimos no ano seguinte, com reservas sendo utilizadas em vez disso, enquanto um empréstimo líquido de 363,0 milhões de euros é previsto para 2026 no orçamento proposto.

Sem surpresa, a maior alocação orçamentária individual vai para o Ministério da Educação. Foram propostas alocações reduzidas para os anos seguintes para os Ministérios da Ciência, Saúde, Interior, Meio Ambiente e Economia.

Após a decisão da gabinete, o orçamento proposto em dois níveis será enviado ao parlamento do estado, onde os números serão examinados. Após discussões detalhadas na Comissão Orçamento e Finanças, a palavra final caberá ao parlamento, agindo como legislador orçamentário.

O orçamento proposto em dois níveis da administração da Renânia-Palatinado para os próximos dois anos inclui um procedimento orçamentário detalhado para alocar fundos. Esse procedimento orçamentário será minuciosamente examinado pelo parlamento do estado antes de se tornar a lei orçamentária vinculativa.

Leia também: