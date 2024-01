Proibição de jóias na F1 tem as razões certas, diz Wurz da GPDA

A Fórmula 1 tem razão em proibir a entrada de jóias no cockpit, mas a FIA poderia ter aplicado a regra de uma forma menos conflituosa, de acordo com o presidente da Associação de Pilotos de Grandes Prémios (GPDA), Alex Wurz.

O sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton e a FIA estiveram num impasse no Grande Prémio de Miami deste mês por causa dos piercings com que o piloto da Mercedes correu durante anos e que disse não poder retirar.

Foi dito a Hamilton para os retirar até ao Grande Prémio do Mónaco, a 29 de maio, mas ele disse que não tem intenção de o fazer.

"É uma regra pelas razões certas", disse à Reuters o antigo piloto da Benetton, McLaren e Williams, Wurz, que está fortemente envolvido na segurança e educação dos pilotos.

"Provavelmente, teria gostado de uma abordagem ligeiramente diferente da forma de transmitir a mensagem.

"Não quero acabar no futebol, onde há mais mãos no ar e abusos verbais... é preciso trabalhar em conjunto. É um estilo que eu teria preferido neste caso".

A proibição de jóias, bem como do uso de roupa interior não conforme, está prevista nas regras há muito tempo, mas raramente foi aplicada até que a FIA tomou medidas drásticas esta época.

A FIA afirma que os objectos que se encontram por baixo do vestuário obrigatório à prova de fogo podem aumentar o risco de queimaduras e sublinhou o risco de atrasos críticos ou complicações se for necessária uma imagiologia médica na sequência de um acidente.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse ao Daily Mail na semana passada que queria que Hamilton enviasse a mensagem correcta aos jovens pilotos como um modelo a seguir.

Wurz disse que nunca se esqueceu de uma palestra a que assistiu quando era jovem, dada pelo antigo piloto dinamarquês Kris Nissen, que teve um acidente de carro desportivo no circuito japonês de Fuji em 1988.

"Ele mostrou o seu corpo e disse 'olhem para isto'", recordou o homem de 48 anos.

"Para ele, a coisa mais dolorosa depois do fogo, e não foi um fogo longo, foi a borracha (elástico) das suas calças normais ter sido queimada na pele. Ele disse que (era) uma agonia e uma dor de anos. E isso educou-me.

"Nesse momento disse que não quero viver estas consequências, só por (não) ter tirado as calças e vestido umas cuecas à prova de fogo. O mesmo com as jóias".

Conselhos de Miami

Wurz disse que a GPDA estava a falar com a FIA sobre a recusa da entidade em Miami em proteger uma parede de betão com uma barreira Tecpro de absorção de energia, depois de Esteban Ocon, da Alpine, e Carlos Sainz, da Ferrari, se terem chocado fortemente.

Vários pilotos acusaram a FIA de ignorar as suas preocupações, embora a entidade tenha dito que ouviu os seus conselhos, mas decidiu que não eram necessárias alterações.

Wurz disse que bater num muro de betão, mesmo numa curva de segunda velocidade, iria doer.

Uma barreira Tecpro poderia reduzir as forças G para quase metade, acrescentou, e significaria que um piloto não precisaria de exames médicos e que o chassis e a caixa de velocidades permaneceriam intactos.

Isso pouparia dinheiro, uma vez que as equipas estão sujeitas a limites orçamentais, e eliminaria a necessidade de transportar um chassis danificado de volta para a Europa, aumentando a pegada de carbono.

Wurz disse que a GPDA foi informada de que uma barreira estava disponível e poderia ter sido instalada.

"Estritamente falando, não tivemos uma lesão, por isso talvez se possa dizer que ela (a barreira) não é necessária, mas queremos dizer que, se a tivéssemos, melhoraria a situação", acrescentou.

"Nenhuma investigação no mundo me pode dizer que teria sido uma desvantagem colocá-la (lá)."

Fonte: edition.cnn.com