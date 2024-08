- Proibição de dispositivos móveis na cerimônia de casamento para os participantes

Princesa Martha Louise, 52, e Durek Verrett, 49, estão prestes a se casar no dia 31 de agosto no Geirangerfjord, na Noruega ocidental. Apesar dos esforços do casal para manter os detalhes em segredo, algumas informações já vazaram. Recentemente, um rumor suculento surgiu: eles estariam proibindo celulares no casamento e também proibindo postagens nas redes sociais.

De acordo com o "Mail Online", essa proibição de celulares teria origem em acordos especiais que o casal teria fechado com a "Hello Magazine" e a Netflix. A gigante do streaming estaria filmando uma série documental sobre o casal.

O jornal "Se og Hør" relatou que um aviso foi enviado aos convidados do casamento na terça-feira, pedindo que eles não publiquem nada em suas redes sociais. "Lembrem-se de que celulares ou câmeras não são permitidos em nenhum momento durante todo o fim de semana em todos os eventos. Pedimos também que não publiquem nada nas redes sociais", dizia o e-mail. Foi enfatizado que seguir essas regras é "muito importante", e os convidados foram solicitados a levá-las a sério.

Noivado e Saída Real em 2022

Martha Louise é a irmã mais velha do Príncipe Herdeiro Haakon da Noruega, 51, e filha do Rei Harald V., 87, e da Rainha Sonja, 87. Ela foi casada com o autor Ari Behn, 1972-2019, de 2002 a 2017, com quem teve três filhas (nascidas em 2003, 2005 e 2008). Desde 2018, ela está em um relacionamento com o americano Durek Verrett, que trabalha como xamã. O casal ficou noivo em 2022, e o casamento ocorrerá em Geiranger, uma cidade na Noruega ocidental.

Em novembro de 2022, Martha Louise declarou que não iria mais realizar funções oficiais para a Casa Real da Noruega. No entanto, o Rei Harald lhe deu permissão para manter seu título de princesa. O palácio explicou que Martha Louise e Durek Verrett queriam separar mais claramente suas atividades empresariais de seu papel na corte como motivo para sua saída.

Após fechar acordos especiais com a Netflix, a gigante do streaming estaria prestes a filmar uma série documental sobre a Princesa Martha Louise e Durek Verrett. Os convidados para o casamento do casal no Geirangerfjord foram aconselhados a não usar seus celulares ou postar nas redes sociais durante o evento, já que o casal quer manter a ocasião privada e evitar qualquer informação vazada.

Leia também: