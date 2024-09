Tensão Crescente no Conflito do Oriente Médio - Profundamente debaixo da superfície: Israel mostra passagem subterrânea clandestina do Hamas

A Forças Armadas Israelenses revelaram um vídeo que mostra um túnel em Gaza onde afirmam que seis prisioneiros israelenses, mantidos por Hamas, foram tragicamente levados e mortos. A entrada deste passagem secreta fica a vinte metros abaixo do solo, com uma escada improvisada levando de um quarto de criança, como detalhou o porta-voz do exército, Daniel Hagari, no vídeo. O quarto, agora em ruínas, tinha restos de desenhos animados coloridos nas paredes.

O túnel estreito e curto tem cerca de 120 metros de comprimento, terminando em uma porta de metal. "Este é o local onde os reféns foram confinados e mortos", afirmou Hagari no vídeo de cerca de três minutos e meio. Seus restos foram encontrados no início de setembro.

Israel teme que mais de 100 reféns estejam sob o controle de Hamas

O porta-voz do exército apresentou provas - munições para armas, baterias e textos religiosos do Hamas, além de um jogo de xadrez e alguns artigos de vestuário. "Este é o sangue deles", afirmou Hagari, apontando para manchas escuras significativas no chão do túnel. "Eles ficaram aqui por longos períodos, sofrendo semanas e meses, neste túnel apertado, sem conseguir ficar de pé devido à falta de ar." Ainda há 101 prisioneiros sendo abrigados pelo Hamas, "alguns deles ainda vivos", mantidos em túneis subterrâneos semelhantes.

