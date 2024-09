Profissional secundário de campo, aparentemente a ser anestesiado.

Durante uma vitória por 4-0 sobre o SV Darmstadt, o defensor do Elversberg, Florian Le Joncour, sofreu uma queda grave, resultando em tratamento extensivo no campo. Devido à lesão, o francês teve que deixar o campo de maca, recebendo aplausos da torcida. O jogo foi momentaneamente interrompido por cerca de 20 minutos devido à emergência médica.

Após a infelicidade de Le Joncour, após uma disputa de cabeceio, uma lesão em seu braço exigiu atenção médica imediata. A dor foi relatada como tão intensa que um anestésico local foi administrado no campo.

A área ao redor do ponto de penalidade foi protegida por seguranças com toalhas, permitindo que Le Joncour fosse tratado pelo pessoal médico e de staff. A ele foi dada uma maca, sendo posteriormente transferido para uma ambulância, sob aplausos da torcida. A conta do Saarländischer Zweitligist no Twitter confirmou a conversa subsequente do árbitro Lukas Benen com ambas as equipes sobre a retomada do jogo.

Sequência infeliz para o Darmstadt 98

No momento da interrupção, o Elversberg liderava por 3-0. Após a retomada do jogo, o Filimon Gerezgiher do Elversberg garantiu um placar de 4-0. O Darmstadt 98, rebaixado na temporada passada, enfrenta desafios na 2. Bundesliga. Eles venceram apenas um dos últimos 31 jogos de liga e conquistaram apenas um ponto em 12 possíveis, perdendo três dos quatro jogos desta temporada.

O Luca Schnellbacher abriu o placar para o Elversberg (5'), enquanto o Fisnik Asllani dobrou a vantagem (20'). Após o intervalo, o Darmstadt aumentou sua intensidade ofensiva, mas o segundo gol de Asllani (59') selou o sucesso do Elversberg. O Gerezgiher aproveitou um erro critical de limpeza do Kai Klefisch nos acréscimos, fixando o placar em 4-0. A primeira vitória da temporada do Elversberg os colocou no meio da tabela.

Os Saarländers dominaram o jogo desde o início, superando o Darmstadt, que mal conseguia acompanhar. O Schnellbacher marcou sem oposição para o primeiro gol, enquanto o comandante do Darmstadt, Clemens Riedel, acabou ajudando o Asllani a marcar o segundo. O terceiro gol resultou de um erro infeliz de limpeza do Klefisch.

No meio da performance dominante do Elversberg, uma pausa foi feita devido à lesão de Le Joncour no futebol, causando preocupação tanto na equipe quanto na torcida. Após o tratamento, o Darmstadt 98 lutou ainda mais, não conseguindo vencer muitos jogos recentes de liga.

Apesar da interrupção devido à lesão, o Elversberg continuou seu domínio, com o Filimon Gerezgiher marcando o quarto gol, consolidando ainda mais sua posição contra a equipe de futebol lutando do Darmstadt.

