Profissional Médico Confessa Tentativa de Envenenamento com Vacina Falsa contra Covid-19, Alvo da Companheira da Mãe

Thomas Kwan, de 53 anos, se passou por profissional de saúde e chegou a medir a pressão arterial de sua própria mãe antes de injetar uma substância prejudicial no parceiro dela, Patrick O'Hara, em Newcastle, no norte da Inglaterra.

De acordo com a acusação, O'Hara sofreu necrose cutânea, uma infecção grave causada por bactérias, após a injeção.

Durante a audiência de segunda-feira, Kwan, um profissional médico de Sunderland, confessou tentativas de homicídio. O julgamento começou no Tribunal Criminal de Newcastle na semana passada, logo após a confissão.

Anteriormente, Kwan admitiu ter administrado uma substância perigosa, de acordo com os promotores.

No primeiro dia do julgamento, na quinta-feira, o promotor Peter Makepeace disse ao júri: "Às vezes, embora talvez raramente, a verdade pode ser mesmo mais extraordinária do que a ficção".

Makepeace continuou revelando a preocupação de Kwan com o testamento de sua mãe. Este testamento estipulava que O'Hara herdaria a casa dela caso ainda estivesse vivo após a morte dela.

"O Sr. Kwan utilizou seu vasto conhecimento de toxinas e executou seu plano malicioso", afirmou Makepeace.

"Esse plano era se passar por uma enfermeira da comunidade, visitar a residência do Sr. O'Hara, a casa compartilhada pela mãe do réu, e injetá-lo com um veneno letal, sob o pretexto de aplicar uma dose de reforço contra a Covid", acrescentou o promotor.

Kwan tomou precauções para sua ação criminosa, como se hospedar em um hotel com uma identidade falsa, usar placas de carro falsas e usar uma peruca, disse Makepeace.

Em decorrência do incidente, meios de comunicação internacional continuam a cobrir esse caso chocante no Reino Unido. Apesar de ser um profissional médico de Sunderland, as ações de enganação de Kwan ultrapassaram as fronteiras do Reino Unido, levantando preocupações sobre a integridade dos profissionais de saúde em todo o mundo.

