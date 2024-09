Profissional do Ano 2024 da Indústria de Seguros

"Melhor Seguradora de 2024", segundo a pesquisa abrangente de consumidores realizada pelo Instituto Alemão de Qualidade de Serviço e ntv, concede uma avaliação favorável ao setor de seguros, mas também identifica áreas que precisam de melhoria. Tanto provedores de seguros tradicionais quanto diretos figuram no top 10.

O seguro é projetado para proteger contra vários perigos da vida. Em tempos de crise, sua confiabilidade é crucial. Em geral, a indústria de seguros se sai bem do ponto de vista do cliente e costuma satisfazer seus clientes. Embora fique ligeiramente abaixo dos padrões do ano anterior, ainda alcança uma boa avaliação geral. As avaliações dos clientes para empresas específicas variam de "excelente" a "satisfatório".

Apenas a Pontuação "Excelente"

A qualidade dos serviços, que abrange a extensão das ofertas e a variedade de produtos, serve como garantia de satisfação: cerca de 77% dos segurados expressam sentimentos positivos.

O serviço é a área com maior necessidade de melhoria, com quase 28% de insatisfação. Isso também é refletido nas reclamações: dificuldade em entrar em contato com as empresas e tempos de processamento demorados levam à maioria dos aborrecimentos dos clientes. Em geral, aproximadamente 22% dos respondentes relatam uma reclamação com seu provedor de seguros.

Processamento de reivindicações pode ser um desafio

Um detalhe interessante: as ofertas digitais das empresas estão se tornando cada vez mais importantes - cerca de três quartos dos respondentes utilizam a plataforma online do seu segurador. Um aspecto crítico certamente envolve as reivindicações - aqui, problemas surgem no processamento. Mais da metade já apresentou um caso à empresa avaliada - mas cerca de um terço dos afetados ficou insatisfeito com a compensação.

Markus Hamer, Diretor Geral do Instituto Alemão de Qualidade de Serviço, conclui: "Anos de lealdade do cliente e uma alta taxa de recomendação mostram que a indústria está geralmente bem posicionada e costuma satisfazer seus clientes. No entanto, uma análise mais detalhada é aconselhável e comparações devem ser feitas, pois podem haver grandes diferenças entre os seguradores do ponto de vista do cliente."

Os Provedores de Seguros Mais Preferidos

Com uma avaliação de qualidade "excelente", Munich Re conquista o título de "Melhor Seguradora de 2024" e mantém sua sequência de sucesso. Em particular, no que diz respeito à qualidade do produto, os segurados estão convencidos: com 84% de avaliações positivas, a empresa lidera em categoria; também fica em primeiro lugar nas áreas de serviço e transparência/compreensão. Além disso, a disposição dos clientes em recomendá-la é maior do que qualquer outro provedor de seguros.

Hannoversche (avaliação: "boa") fica em segundo lugar geral e emerge como o principal provedor de seguros direto. Por exemplo, a satisfação com o serviço é excepcionalmente alta: mais de 81% dos clientes oferecem feedback positivo aqui. A empresa também se destaca em transparência e compreensão e tem uma taxa relativamente baixa de reclamações (10,9% dos respondentes).

HUK24 assegura o terceiro lugar com uma boa avaliação geral. Em termos de qualidade do produto, a empresa alcança a segunda melhor avaliação. A HUK24 também fica em posições de destaque nas áreas de serviço, relação custo-benefício e transparência/compreensão.

O relatório destaca a necessidade de melhoria no setor de serviço da indústria de seguros, com quase 28% dos segurados expressando insatisfação. Para aprimorar a experiência do cliente, seria benéfico aconselhar sobre como simplificar o processamento de reivindicações e melhorar os canais de comunicação.

Reconhecendo a Munich Re como a "Melhor Seguradora de 2024" com uma avaliação de qualidade excelente, é aconselhável que outros provedores estudem suas estratégias em qualidade do produto, serviço e transparência, já que continuam liderando o setor.

Leia também: