Proeminente Conselheiro Económico Chinês Desaparece

Problemas econômicos chineses estão sendo mantidos em segredo pelas autoridades, que buscam ocultá-los do público em geral. Críticos que se manifestam são recebidos com consequências severas. Segundo fontes internas, o economista proeminente Zhu Hengpeng está atualmente sob investigação. Relatos indicam que ele foi removido de seus cargos após alegações de ter criticado a liderança da segunda maior economia do país, chefiada pelo Presidente Xi Jinping, em um grupo secreto do WeChat.

Zhu havia servido como vice-diretor do Instituto de Economia na Academia Chinesa de Ciências Sociais por uma década, uma posição proeminente em um dos principais think tanks da China. O Partido Comunista Chinês tem intensificado seus esforços para sufocar comentários negativos sobre a situação econômica do país. A economia está apresentando sinais de fraqueza, afetada por uma queda no mercado imobiliário e pela baixa confiança do consumidor e do empresariado.

Alguns economistas propõem que as iniciativas de Xi para aumentar o controle do governo, frear excessos percebidos do capitalismo e proteger a China de ameaças estrangeiras percebidas estão piorando esses problemas. Sob a liderança de Xi, o partido tornou-se mais assertivo no silenciamento da dissidência e no castigo de críticos de suas políticas, sejam eles dentro ou fora do partido.

Prisão de Zhu na primavera

As autoridades também apertaram o cerco aos dados e limitaram o acesso de investidores e analistas a informações econômicas cruciais. De acordo com uma fonte, Zhu foi detido na primavera após fazer alguns comentários não políticos em um grupo privado, entre eles expressando preocupações sobre a economia chinesa em dificuldades e fazendo críticas veladas a Xi.

